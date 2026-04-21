Brighton x Chelsea hoje: onde assistir, horários e possíveis escalações

(John Walton/PA Images /Getty Images)
Repórter
Publicado em 21 de abril de 2026 às 08h44.
O Brighton recebe o Chelsea nesta terça-feira, 21, às 16h, no horário de Brasília, no American Express Stadium, em Brighton, pela 34ª rodada da Premier League 2025/26. O Brighton é o 9º colocado, com 47 pontos, e o Chelsea ocupa a 6ª posição, com 48.
Mandante, o Brighton chega embalado por uma vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool no Amex Stadium, em março. Os Seagulls aparecem na parte intermediária da tabela, enquanto o Chelsea vive momento de pressão na Premier League e conta com o desfalque de Estêvão.
O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+.
O jogo começa às 16h, no horário de Brasília.
Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)
Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk e Ferdi Kadioglu; Yasin Ayari e Pascal Gross; Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood e Kaoru Mitoma; Danny Welbeck.
Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro (Liam Delap).