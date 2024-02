Quem é Antonio Oliveira, conheça o novo técnico do Corinthians

O Corinthians confirmou na noite dessa terça-feira, 6, a contratação do técnico português Antonio Oliveira para a temporada 2024. O anúncio foi feito uma dia depois da demissão de Mano Menezes no comando da equipe.

Antes treinador do Cuiabá, Antonio Oliveira foi destaque na Série A no ano passado, considerado um dos nomes mais promissores dos profissionais que atuam do futebol brasileiro. Com a equipe de Mato Grosso, o treinador evitou o rebaixamento em 2022 e levou a disputa da Sul-Americana em 2023.

Quem é Antonio Oliveira?

Nascido em Lisboa, António Oliveira é um ex-jogador que atuava como zagueiro. Ele jogou nas categorias de base do Benfica, estreando pela equipe reserva na temporada 2001/2002 da Segunda Divisão Portuguesa. Ele encerrou sua carreira em 2011, aos 29 anos.

Como treinador, Antonio começou com estágio na equipe sub-17 do Benfica e posteriormente ele partiu para para futebol iraniano, como auxiliar de seu pai no Tractor Club. Pela equipe, ele conquistou a Taça Iraniana de 2014.

Em 2020, ele ingressou ao Santos, como auxiliar do também português Jesualdo Ferreira. Antonio, jutamente com Jesualdo, foi demitido do cargo após a volta do futebol pós covid-19.

Em 2021, ele foi convidado a integrar o Athletico PR pelo gerente executivo William Thomas, com quem havia trabalhado no Santos. Sua passagem foi marcada pela entrega do cargo após a eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, em setembro de 2021.

No ano seguinte, Antonio treinou a equipe do Benfica B, marcando seu primeiro trabalho em sua terra natal. Pela equipe, foram 18 jogos, com sete vitórias, três empates e oito derrotas, e apenas 39% de aproveitamento.

O treinador também teve passagem curta no Coritiba no fim de 2022, comandando a equipe em apenas 17 jogos. Em maio de 2023, o Cuiabá confirmou ele para liderar a equipe no Campeonato Brasileiro.

Títulos de Antonio Oliveira

Tractor Sazi (Irã):

Copa do Irã: 2013–14

Kazma (Kwait):