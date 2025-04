Corinthians demite Ramón Díaz após derrota para o Fluminense; veja possível substituto do técnico

O técnico Ramón Díaz foi demitido pelo Corinthians nesta quinta-feira, 17, um dia após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A decisão, que também envolve a saída de sua comissão técnica — incluindo seu filho e auxiliar Emiliano Díaz — foi tomada após uma reunião com a diretoria de futebol do clube.

Díaz encerra sua passagem pelo Corinthians após nove meses no cargo. Nesse período, conquistou o título do Campeonato Paulista de 2025 e conduziu o time a uma reação no Brasileirão de 2024, saindo da zona de rebaixamento para garantir vaga na fase preliminar da Libertadores.

Apesar disso, a eliminação para o Barcelona de Guayaquil no Equador impediu o avanço à fase de grupos da competição continental, o que somado ao início ruim nas campanhas do Brasileirão e da Sul-Americana, acelerou sua saída.

Queda de rendimento e pressão crescente

A pressão aumentou com os recentes resultados. Nos últimos cinco jogos, o Corinthians venceu apenas o Vasco, que atuou com time reserva. Veja a sequência:

Corinthians 1 x 2 Huracán – Sul-Americana

América de Cali 1 x 1 Corinthians – Sul-Americana

Palmeiras 2 x 0 Corinthians – Brasileirão

Corinthians 1 x 0 Vasco – Brasileirão

Corinthians 0 x 2 Fluminense – Brasileirão

A família Díaz já havia enfrentado outras crises desde que chegou ao Parque São Jorge. A primeira ocorreu em outubro de 2024, com a eliminação na semifinal da Sul-Americana para o Racing, que acabaria campeão ao vencer o Cruzeiro na final. A segunda veio em março de 2025, após a queda na terceira fase da Libertadores. Na ocasião, o título estadual contra o Palmeiras serviu como trégua momentânea.

Quem deve substituir Ramón Díaz?

Com a saída de Ramón, Dorival Júnior desponta como favorito para assumir o comando técnico. O treinador, recentemente demitido da seleção brasileira, tem no currículo passagens vitoriosas por Flamengo e São Paulo, e conta com boa aceitação dentro da diretoria corintiana.