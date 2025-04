Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de abril, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto promete ser bastante disputado, com as duas equipes buscando a vitória para se aproximarem da parte de cima da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Corinthians e Fluminense terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e Premiere, às 19h30.

Como assistir online o jogo do Corinthians x Fluminense hoje?

Você pode assistir a partida online pelo CazéTV no YouTube e também pelo Globoplay para a transmissão do Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.