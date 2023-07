Copa Feminina: veja as datas e os horários dos jogos do Brasil na primeira fase

Nesta sexta-feira, 14, faltam exatamente seis dias para o início da Copa do Mundo Feminina 2023. O jogo de estreia será entre Nova Zelândia, um dos países anfitriões, e Noruega, no dia 20 de julho.

O Brasil está no Grupo F com as seleções da França, Jamaica e Canadá. Nesta fase, a seleção brasileira jogará três vezes e, caso seja a líder do grupo, enfrentará o segundo colocado do Grupo E, que contam com as seleções de Estados Unidos, Vietnã, Países Baixos e Portugal.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina 2023?

O Brasil estreia contra a Panamá no dia 24 de julho.

Datas dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo feminina 2023

24 /7 às 8h00 - Brasil x Panamá

29/7 às 7h00 - Brasil x França

2/8 às 7h00 - Brasil x Jamaica

Quais são os Grupos da Copa do Mundo feminina

Grupo A

Nova Zelândia

Noruega

Filipinas

Suíça

Grupo B

Austrália

Irlanda

Nigéria

Canadá

Grupo C

Espanha

Croácia

Zâmbia

Japão

Grupo D

Inglaterra

Dinamarca

República Popular da China

Haiti

Grupo E

Estados Unidos

Vietnã

Países Baixos

Portugal

Grupo F

França

Brasil

Jamaica

Panamá

Grupo G

Suécia

África do Sul

Itália

Argentina

Grupo H