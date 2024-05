Golfista americano ultrapassa Messi no ranking dos atletas mais bem pagos; veja a lista

Nesta sexta-feira, 17, a Forbes revelou a lista dos atletas mais bem pagos do mundo nos últimos 12 meses. Em primeiro lugar, destaca-se o jogador de futebol Cristiano Ronaldo (Al Nassr), com US$ 260 milhões (equivalente a R$ 1.3 bilhão, na cotação atual).

Em seguida, aparece Jon Rahm, um golfista norte-americano que acumulou a fortuna de US$ 218 milhões (cerca de R$ 1,18 bilhão) no ano passado. Por causa de um contrato de R$ 1 bilhão que deu o que falar no mundo do esporte, Rahm superou até mesmo o renomado craque Lionel Messi, que passou para a terceira posição neste ranking.

Anteriormente, o argentino ocupava a segunda posição da lista, com US$ 130 milhões (R$ 691 milhões). Embora esse valor tenha aumentado para US$ 135 milhões, não foi o suficiente para impedir que o jogador do Inter Miami fosse superado.

Comparado ao levantamento de 2023, outros golfistas como Dustin Johnson e Phil Mickelson não conseguiram repetir o desempenho e não figuram na lista deste ano. Por outro lado, Rahm teve uma ascensão notável. Após Messi, a lista conta com mais sete atletas, sendo Neymar o único brasileiro, ocupando a sétima posição.

Entenda o valor do contrato de Jon Rahm

Em 2023, Jon Rahm fechou um novo contrato com a LIV Golf, garantindo-lhe um impressionante montante equivalente a US$ 350 milhões (cerca de R$ 1,79 bilhão na cotação atual).

Com a PGA Tour, o cenário do golfe mundial ganhou um novo fôlego com o início do campeonato LIV Golf em 2021. Financiado pela Arábia Saudita, o torneio ganhou maior destaque ao longo dos anos. A franquia começou a atrair grandes nomes do esporte do PGA Tour, oferecendo cifras atraentes, como Dustin Johnson, Brooks Koepka e Phil Mickelson.

No entanto, o acordo com Jon Rahm provocou um grande alvoroço. Sob a liderança de Rory McIlroy, aqueles que optaram por permanecer no PGA Tour argumentaram que não comprometeriam suas carreiras em troca de contratos milionários. Rahm defendeu sua decisão afirmando que sua mudança de liga não foi motivada pelo dinheiro, mas na verdade pelo desejo de enfrentar os melhores oponentes.

Diante da situação, o PGA Tour chegou a ameaçar banir os golfistas que optassem por se transferir para a LIV. Mas, em 2023, os rivais se uniram e formaram uma aliança. Rahm, então, assinou com o LIV Golf pelo valor de US$ 350 milhões. Com essa quantia, o golfista não só pulou da 28ª posição para a vice-liderança da lista dos atletas mais bem pagos, como também alimentou ainda mais o debate em torno dos rumos do esporte.

Veja a seguir a lista dos 10 atletas mais bem pagos do mundo