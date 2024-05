Governo do RS vai pagar R$ 2.500 para afetados pelas enchentes; saiba como vai funcionar

Mais de 45 mil famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul vão receber um auxílio de R$ 2,5 mil do governo do estado. De acordo com a gestão estadual, 7.000 famílias já receberam a quantia. Falta, ainda, o pagamento para mais 40 mil família, que devem receber o valor até o próximo dia 24.

O auxílio foi batizado de Volta por Cima e é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza inscritas no CadÚnico e residentes de regiões inundadas. O programa foi criado em julho de 2023 e, desde então, tem como objetivo oferecer auxílio financeiro às vítimas de eventos climáticos adversos. Para cada caso, no entanto, são editadas regras específicas por meio de decreto.

Pix de R$ 5.100, moradia aos desabrigados e adiantamento do FGTS: as medidas do governo ao RS

Como se cadastrar no programa Volta por Cima?

As equipes das secretarias municipais de Assistência Social têm o papel de incluir o cadastro das famílias em um formulário disponibilizado pelo programa. Os cidadãos não podem se cadastrar diretamente no portal, já que apenas as equipes municipais têm acesso ao formulário.

Portanto, o indicado é que a família procure pela Defesa Civil de sua cidade e, lá, preencha um formulário que será enviado para a gestão estadual.

O que acontece com quem fica fora do Volta por Cima?

Famílias desabrigadas, inscritas no CadÚnico, não contempladas pelo Volta por Cima e com renda de até três salários mínimos, vão receber um outro auxílio, este no valor de R$ 2.000

Inicialmente, 23 mil famílias vão receber o valor, com início dos pagamentos em Encantado e Arroio do Meio. Os recursos vêm dos mais de R$ 100 milhões doados por pessoas de todo o Brasil e do exterior pelo SOS Pix.

Auxílio do governo federal de R$ 5,1 mil

Além dos auxílios mencionados acima, há também o anúnciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Auxílio Reconstrução já está em vigor e pode ser solicitado por moradores atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. A estimativa é de que cerca de 240 mil famílias sejam beneficiadas, a partir de um investimento de R$ 1,2 bilhão.

O benefício consiste em um voucher no valor de R$ 5,1 mil pago pelo governo federal, que será destinado às famílias que perderam seus bens, móveis e eletrodomésticos na tragédia que assola o estado desde o final de abril e já atingiu quase todos os municípios gaúchos.

Como informou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o pagamento será feito “a todas as pessoas que perderam seus objetos” mediante comprovação do endereço e número de CPF.