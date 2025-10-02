Fortaleza x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

O Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira, 2 de outubro, às 19h30, no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

O Tricolor Paulista vem de eliminação na Libertadores e uma derrota para o Ceará, resultados que geraram protestos contra a diretoria.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 7ª posição com 35 pontos e busca recuperação no campeonato. Já o Fortaleza, com 21 pontos e na 19ª colocação, tenta se afastar da zona de rebaixamento, vivendo um momento de reação sob o comando de Martín Palermo. A equipe venceu duas das últimas três partidas e sonha com a fuga do Z-4.

Prováveis Escalações:

Fortaleza (Técnico: Martín Palermo):

João Ricardo; Brítez, Gastón Ávila, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson.

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo):

Rafael; Cédric, Negrucci, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio) e Rodriguinho; Ferreira e Luciano.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 2 de outubro, entre Fortaleza e São Paulo terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Fortaleza hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere e CazéTV.