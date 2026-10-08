Pesquisa Datafolha DF no 2º turno: Celina tem 55% e Grass, 37%

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 8, mostra Celina Leão (PP) na liderança da disputa pelo Governo do Distrito Federal no segundo turno, com 55% das intenções de voto. Leandro Grass (PT) aparece com 37%.

O levantamento é o primeiro realizado após a votação do primeiro turno e aponta que 3% dos eleitores ainda estão indecisos, enquanto 5% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo.

Em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Celina chega a 60%, contra 40% de Grass.

A atual governadora e candidata à reeleição chegou ao segundo turno depois de obter 49,93% dos votos válidos no primeiro turno, ficando a apenas 0,07 ponto percentual dos 50% necessários para vencer a eleição. Grass terminou a primeira etapa com 34,47%. Celina foi a candidata que mais se aproximou de uma vitória no primeiro turno entre as disputas para governador que terão segunda votação.

Celina ficou a 0,07 ponto da vitória no 1º turno

No Distrito Federal, Celina Leão recebeu 49,93% dos votos válidos no primeiro turno. Faltaram apenas 0,07 ponto percentual para alcançar os 50% necessários para encerrar a disputa.

Leandro Grass terminou em segundo lugar, com 34,47% dos votos válidos. Com isso, os dois candidatos voltam a se enfrentar no segundo turno, marcado para 25 de outubro.

O desempenho de Celina no primeiro turno colocou o Distrito Federal entre os quatro casos em que o candidato mais votado ficou a menos de um ponto percentual da vitória. Os outros foram Mailza Assis (PP), no Acre, com 49,76%; Lorenzo Pazolini (Republicanos), no Espírito Santo, com 49,65%; e Douglas Ruas (PL), no Rio de Janeiro, com 49,27%.

Disputa no DF foi uma das sete que ficaram para o 2º turno

Além do Distrito Federal, outras seis unidades da Federação ainda definirão seus governadores no segundo turno: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.

No Amazonas, Omar Aziz (PSD) liderou o primeiro turno com 40,57% e enfrentará Professora Maria do Carmo (PL), que teve 24,57%.

No Rio Grande do Norte, Allyson Bezerra (União) ficou em primeiro, com 36,94%, seguido por Cadu de Lula (PT), com 36,16%. No Tocantins, Professora Dorinha (União) recebeu 45,52% e disputará o segundo turno contra Vicentinho Júnior (PSDB), que teve 43,64%.

No Acre, Mailza Assis (PP) terminou a primeira votação com 49,76% e enfrentará Alan Rick (Republicanos), que teve 32,27%. No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos) recebeu 49,65% e disputará a segunda votação contra Ricardo Ferraço (MDB), que alcançou 34,06%.

Já no Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) teve 49,27% dos votos válidos e enfrentará Eduardo Paes (PSD), que recebeu 42,76%.

Veja os governadores que foram eleitos no 1º turno.

Celina assumiu o governo em março

Celina Leão passou a comandar o Distrito Federal em março de 2026, após Ibaneis Rocha (MDB) deixar o cargo para disputar uma vaga ao Senado. Em julho, porém, Ibaneis anunciou a desistência da candidatura, em meio ao desgaste relacionado à tentativa frustrada de compra do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília).

Antes de assumir o governo, Celina foi deputada distrital e federal. Na campanha pela reeleição, a governadora conta com o apoio de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, além de nomes da direita no Distrito Federal, como Michelle Bolsonaro (PL), Bia Kicis (PL) e Damares Alves (Republicanos).

Grass ganhou força após saída de Arruda

A campanha de Leandro Grass ganhou fôlego com a saída de José Roberto Arruda (PSD) da disputa pelo governo do Distrito Federal.

O ex-governador chegou a aparecer tecnicamente empatado com Celina em uma simulação de primeiro turno do Datafolha realizada em 21 de agosto. O registro de candidatura de Arruda, porém, foi rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no fim de setembro, em razão de condenações por improbidade no caso da Operação Caixa de Pandora.

Com a saída de Arruda, Grass avançou para o segundo turno contra Celina. Na votação de 4 de outubro, o candidato do PT recebeu 34,47% dos votos válidos, enquanto a atual governadora alcançou 49,93%.

Segundo turno será em 25 de outubro

A segunda votação para o governo do Distrito Federal será realizada em 25 de outubro, mesma data do segundo turno da eleição presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os eleitores do Distrito Federal voltarão às urnas para escolher entre Celina Leão e Leandro Grass. Pela primeira pesquisa Datafolha após o primeiro turno, a governadora aparece com 18 pontos percentuais de vantagem sobre o candidato do PT.

Como foi feita a pesquisa

O Datafolha ouviu 910 eleitores de todas as regiões do Distrito Federal entre os dias 6 e 7 de outubro. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo".

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os códigos DF-03365/2026 e BR-09856/2026.