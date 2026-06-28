Copa do Mundo 2026: 16 seleções foram eliminadas após a fase de grupos

Com o fim da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, 16 das 48 equipes que competiam pela taça foram eliminadas e não passam para a fase de mata-mata, enquanto 32 seleções garantiram vaga na segunda fase da competição.

Com o mesmo número de eliminados, os grupos que mais perderam seleções foram A, G e H.

A segunda fase, que corresponde aos 16 avos de final, tem início hoje, 28, com o confronto entre entre África do Sul e Canadá às 16h (horário de Brasília).

16 seleções eliminadas da Copa do Mundo 2026 por grupo

Grupo A

Coreia do Sul

República Tcheca

Grupo B

Catar

Grupo C

Escócia

Haiti

Grupo D

Turquia

Grupo E

Curaçao

Grupo F

Tunísia

Grupo G

Irã

Nova Zelândia

Grupo H

Uruguai

Arábia Saudita

Grupo I

Iraque

Grupo J

Jordânia

Grupo K

Uzbequistão

Grupo L

Panamá

Curiosamente, o Haiti foi a primeira seleção a dar adeus ao Mundial, ainda na segunda rodada da fase de grupos, eliminada justamente pelo Brasil por 3 x 0. Já a Turquia, apontada como possível surpresa, acabou eliminada após derrotas na primeira fase.