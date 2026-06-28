Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: 16 seleções foram eliminadas após a fase de grupos

Entre as eliminadas, estão Qatar, Uruguai e Coreia do Sul.

32 equipes avançam ao mata-mata (MAURO PIMENTEL/AFP)

32 equipes avançam ao mata-mata (MAURO PIMENTEL/AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h35.

Com o fim da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, 16 das 48 equipes que competiam pela taça foram eliminadas e não passam para a fase de mata-mata, enquanto 32 seleções garantiram vaga na segunda fase da competição.

Com o mesmo número de eliminados, os grupos que mais perderam seleções foram A, G e H.

A segunda fase, que corresponde aos 16 avos de final, tem início hoje, 28, com o confronto entre entre África do Sul e Canadá às 16h (horário de Brasília).

16 seleções eliminadas da Copa do Mundo 2026 por grupo

Grupo A

  • Coreia do Sul
  • República Tcheca

Grupo B

  • Catar

Grupo C

  • Escócia
  • Haiti

Grupo D

  • Turquia

Grupo E

  • Curaçao

Grupo F

  • Tunísia

Grupo G

  • Irã
  • Nova Zelândia

Grupo H

  • Uruguai
  • Arábia Saudita

Grupo I

  • Iraque

Grupo J

  • Jordânia

Grupo K

  • Uzbequistão

Grupo L

  • Panamá

Curiosamente, o Haiti foi a primeira seleção a dar adeus ao Mundial, ainda na segunda rodada da fase de grupos, eliminada justamente pelo Brasil por 3 x 0. Já a Turquia, apontada como possível surpresa, acabou eliminada após derrotas na primeira fase.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo L

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo J

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo I

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo K

Mais na Exame

Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo L

Negócios

Quem é a fintech que captou US$ 108 milhões para levar crédito a pequenas empresas

Carreira

Carreira dos Sonhos 2026 investiga impactos da IA e da saúde mental no trabalho

Mercados

Como Alan Greenspan conseguiu ficar quase 20 anos à frente do Fed