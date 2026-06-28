Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo I

O Grupo I da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a França na liderança, com campanha perfeita, e a Noruega também classificada, em segundo lugar.

O Senegal avançou entre os melhores terceiros colocados do torneio, enquanto o Iraque foi eliminado sem somar pontos.

Como foram os jogos do grupo

Na primeira rodada, a França venceu o Senegal por 3 a 1, em Nova Jersey. No mesmo dia, a Noruega goleou o Iraque por 4 a 1.

Na segunda rodada, a seleção francesa derrotou o Iraque por 3 a 0, em Filadélfia, e chegou aos seis pontos. No outro confronto, a Noruega superou o Senegal por 3 a 2, em Nova Jersey, em um jogo movimentado.

Na rodada decisiva, França e Noruega se encontraram em duelo direto pela liderança da chave, em Boston. A França venceu por 4 a 1, com hat-trick de Ousmane Dembélé e gol de Doué nos acréscimos, fechando a fase de grupos com 9 pontos e 100% de aproveitamento. No outro jogo, o Senegal goleou o Iraque por 5 a 0, com dois gols de Pape Gueye e outros de Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye e Seck — resultado que melhorou bastante o saldo de gols senegalês na briga pelos melhores terceiros colocados.

Classificação final do Grupo I

1º — França — 9 pontos (três vitórias em três jogos)

— 9 pontos (três vitórias em três jogos) 2º — Noruega — 6 pontos

— 6 pontos 3º — Senegal — 3 pontos (classificado entre os melhores terceiros)

— 3 pontos (classificado entre os melhores terceiros) 4º — Iraque — 0 ponto (eliminado)

Os próximos passos das seleções classificadas

Como líder do grupo, a França enfrenta a Suécia na fase de 16 avos de final, na terça-feira, 30 de junho, às 18h (horário de Brasília). Já a Noruega, segunda colocada, joga contra a Costa do Marfim, no mesmo dia, às 14h — o vencedor desse confronto pode enfrentar o Brasil já nas oitavas de final.

O Senegal, classificado entre os melhores terceiros, enfrenta a Bélgica na quarta-feira, 1º de julho, às 17h.