Copa do Mundo 2026: por que os goleiros do Brasil não usarão vermelho contra a Escócia

Os goleiros da Seleção Brasileira não entrarão em campo com uniforme vermelho na partida contra a Escócia, nesta quarta-feira, 24, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A Fifa autorizou a troca do kit, que será verde para Alisson, Ederson e Weverton.

A alteração ocorreu após solicitação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o ge, a entidade máxima do futebol entendeu que havia outro uniforme disponível e que a mudança não criaria conflito com as cores utilizadas pela seleção escocesa.

O que motivou a mudança?

O pedido partiu do presidente da CBF, Samir Xaud. Desde que assumiu o comando da entidade, o dirigente tem defendido que os uniformes da seleção sigam as cores da bandeira brasileira.

Em 2025, Xaud já havia se manifestado contra o uso da cor vermelha em peças associadas à Seleção Brasileira, incluindo produtos desenvolvidos em parceria com a marca Jordan.

“Azul, amarelo, verde e branco são cores da nossa bandeira e são as cores que têm que ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política”, afirmou o dirigente na época.

A Fifa define previamente as combinações de uniformes para cada partida com base em informações enviadas pelas federações nacionais. Ainda assim, ajustes podem ser realizados em reuniões técnicas antes dos jogos.

Como o Brasil jogará contra a Escócia?

Os jogadores de linha da Seleção entrarão em campo com o uniforme principal: camisa amarela, calção branco e meiões brancos.

Já os goleiros utilizarão um conjunto verde, substituindo o uniforme vermelho inicialmente previsto para a partida.

Procuradas, Fifa e Nike não comentaram a alteração. A CBF informou que o uniforme vermelho de goleiro não integra a coleção atual da seleção.

Goleiros já usaram vermelho antes?

Sim.

Embora a cor tenha sido descartada para o jogo contra a Escócia, goleiros da Seleção Brasileira já atuaram com uniformes vermelhos em outras ocasiões, incluindo partidas disputadas entre 2013 e 2014.

O confronto desta quarta-feira pode definir a posição final do Brasil no Grupo C e influenciar o caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti na fase eliminatória da Copa do Mundo.