Copa do Brasil: Corinthians vence Fluminense e pega Flamengo na final

O Corinthians garantiu presença na final da Copa do Brasil após derrotar o Fluminense por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (15) na Neo Química Arena, no segundo jogo da semifinal. Agora, o Timão mede forças com o Flamengo na decisão da competição, que será disputada nos dias 12 e 19 de outubro.

Esta é a sétima oportunidade na qual a equipe do Parque São Jorge chega a uma decisão de Copa do Brasil, competição que venceu em 1995, 2002 e 2009.

Empurrado por sua apaixonada torcida, o Corinthians partiu em busca da vitória nos 90 minutos (o que lhe garantiria a vaga na final após o 2 a 2 na ida) e começou o confronto adiantando as suas linhas e não deixando o Fluminense confortável. Com isso, o Timão criou as melhores oportunidades de marcar da primeira etapa, abrindo o placar em uma falha de saída do Tricolor.

Aos 33 minutos o goleiro Fábio saiu com um chutão, Balbuena ganhou no alto e mandou para Róger Guedes, que escorou de primeira para Renato Augusto, que, da entrada da área, acertou um belo chute.

Do outro lado do gramado, o Tricolor das Laranjeiras apresentou muito pouco, e chegou à oportunidade mais clara aos 14 minutos da etapa final, em cobrança de falta de Arias que parou no travessão do gol defendido por Cássio.

O Corinthians era claramente superior ao Fluminense, que adiantou as suas linhas e deu espaços para o contra-ataque adversário. E, de tanto tentar, o Timão ampliou o marcador nos últimos minutos.

Aos 45 minutos Giuliano garantiu o segundo em chute de dentro da área, após receber passe de Adson, e já aos 48 o Corinthians chegou ao terceiro quando Felipe Melo errou corte.

Final com o Flamengo

Agora, o Corinthians encontra o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Esta será a segunda oportunidade na qual o Timão e o Rubro-Negro medem forças na final de uma competição nacional, após o título dos paulistas na Supercopa do Brasil de 1991.

