Copa do Brasil 2025: tudo sobre os jogos das oitavas de final e premiação

As oitavas de final da Copa do Brasil 2025 começam nesta terça-feira, 29 de julho, com o jogo entre Botafogo e Red Bull Bragantino, às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere, com tempo real pelo Globo Esporte.

Nesta fase decisiva, 16 clubes disputam vagas nas quartas de final em confrontos de ida e volta, com grandes clássicos e duelos muito aguardados. Os jogos de ida vão até 31 de julho, e os de volta acontecem entre os dias 5 e 7 de agosto.

Jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Data Horário Jogo Estádio Transmissão Terça-feira (29/07) 19h Botafogo x Red Bull Bragantino Nilton Santos Sportv, Premiere Quarta-feira (30/07) 19h CSA x Vasco Rei Pelé Sportv, Premiere Quarta-feira (30/07) 19h30 Bahia x Retrô Fonte Nova Prime Video Quarta-feira (30/07) 19h30 Cruzeiro x CRB Mineirão Prime Video Quarta-feira (30/07) 21h30 Internacional x Fluminense Beira-Rio Globo, Sportv, Premiere, Prime Video Quarta-feira (30/07) 21h30 Corinthians x Palmeiras Neo Química Arena Globo, Sportv, Premiere, Prime Video Quinta-feira (31/07) 19h30 São Paulo x Athletico-PR Morumbi Prime Video Quinta-feira (31/07) 21h30 Flamengo x Atlético-MG Maracanã Sportv, Premiere

Clássicos e surpresas nas oitavas de final

Os confrontos desta fase reservam clássicos tradicionais, como Corinthians x Palmeiras, Flamengo x Atlético-MG e Internacional x Fluminense, além de embates com surpresas da competição.

Datas dos jogos de volta e premiação

Os jogos de volta estão marcados de 5 a 7 de agosto, com a definição dos times que avançam para as quartas de final. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Além da emoção, a fase das oitavas traz uma premiação milionária: cada clube classificado recebe R$ 3.638.250,00.

Acompanhe toda a emoção da Copa do Brasil 2025 nesta etapa que promete jogos intensos, rivalidades acirradas e grandes batalhas em busca do título.