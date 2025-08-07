SAO PAULO, BRAZIL - FEBRUARY 26: Yuri Alberto of Corinthians celebrates after scoring the winning goal during the CONMEBOL Copa Libertadores 2025 second stage qualifier between Corinthians and Universidad Central at Neo Quimica Arena on February 26, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images) (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09h38.
Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 09h44.
Os times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil 2025 começaram a ser definidos após os jogos de volta das oitavas, realizados entre os dias 6 e 7 de agosto.
Até o momento, seis equipes já garantiram vaga, com os dois últimos classificados sendo definidos nesta quinta-feira, 7.
A fase de quartas de final está prevista para acontecer entre o final de agosto e a primeira quinzena de setembro, com os jogos de ida marcados para 27 de agosto e as partidas de volta para 11 de setembro.
Botafogo (eliminou o Red Bull Bragantino)
Atlético-MG (eliminou o Flamengo nos pênaltis)
Bahia (eliminou o Retrô)
Athletico-PR (eliminou o São Paulo)
Corinthians (eliminou o Palmeiras)
Fluminense (eliminou o Internacional)
Botafogo (RJ) x Red Bull Bragantino: O Botafogo confirmou a vaga ao manter a vantagem conquistada na ida, vencendo por 2 a 0 no Nilton Santos, mesmo após a derrota por 1 a 0 no jogo de volta.
Atlético-MG x Flamengo: Em um clássico estadual bastante disputado, o Atlético-MG eliminou o atual campeão Flamengo nos pênaltis, após empate nas duas partidas. A vitória por 1 a 0 no Maracanã no jogo de ida foi crucial para garantir a vantagem nas cobranças.
Bahia x Retrô: O Bahia venceu por 3 a 2 no primeiro jogo em casa e segurou o empate por 0 a 0 na volta, garantindo a classificação contra o Retrô, vice-lanterna da Série C, que tentou, mas não conseguiu reverter o placar.
Athletico-PR x São Paulo: O Athletico-PR avançou com uma vitória por 1 a 0 no Morumbi, com uma forte defesa e grande atuação do goleiro Santos, que defendeu pênaltis decisivos. A expulsão precoce de um jogador do São Paulo ajudou a garantir a classificação.
Corinthians x Palmeiras: No Dérbi Paulista, o Corinthians superou o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque, após vencer a ida por 1 a 0. A equipe corintiana teve uma atuação sólida e agressiva, quebrando uma sequência negativa contra o rival.
Fluminense x Internacional: O Fluminense venceu o Internacional por 2 a 1 no Maracanã no jogo de ida, mesmo com desfalques importantes, e administrou a vantagem para avançar, apesar da pressão do Inter no jogo de volta.
Outros confrontos das oitavas ainda estão em andamento, e os dois últimos classificados serão conhecidos em breve, participando do sorteio das quartas de final.
A Copa do Brasil 2025 segue consolidada como a competição de maior premiação do futebol brasileiro, com os times classificados para as quartas já assegurando uma premiação mínima superior a R$ 4,7 milhões cada, o que demonstra a importância e a competitividade dessa fase.
As partidas da competição são transmitidas por canais como Sportv, Premiere, Globo e Prime Video.
O sorteio para determinar os confrontos das quartas será realizado no dia 12 de agosto, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.