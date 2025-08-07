Os times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil 2025 começaram a ser definidos após os jogos de volta das oitavas, realizados entre os dias 6 e 7 de agosto.

Até o momento, seis equipes já garantiram vaga, com os dois últimos classificados sendo definidos nesta quinta-feira, 7.

A fase de quartas de final está prevista para acontecer entre o final de agosto e a primeira quinzena de setembro, com os jogos de ida marcados para 27 de agosto e as partidas de volta para 11 de setembro.

Quem se classificou para as quartas?

Botafogo (eliminou o Red Bull Bragantino)

Atlético-MG (eliminou o Flamengo nos pênaltis)

Bahia (eliminou o Retrô)

Athletico-PR (eliminou o São Paulo)

Corinthians (eliminou o Palmeiras)

Fluminense (eliminou o Internacional)

Os confrontos das oitavas:

Botafogo (RJ) x Red Bull Bragantino : O Botafogo confirmou a vaga ao manter a vantagem conquistada na ida, vencendo por 2 a 0 no Nilton Santos, mesmo após a derrota por 1 a 0 no jogo de volta.

Atlético-MG x Flamengo : Em um clássico estadual bastante disputado, o Atlético-MG eliminou o atual campeão Flamengo nos pênaltis, após empate nas duas partidas. A vitória por 1 a 0 no Maracanã no jogo de ida foi crucial para garantir a vantagem nas cobranças.

Bahia x Retrô : O Bahia venceu por 3 a 2 no primeiro jogo em casa e segurou o empate por 0 a 0 na volta, garantindo a classificação contra o Retrô, vice-lanterna da Série C, que tentou, mas não conseguiu reverter o placar.

Athletico-PR x São Paulo : O Athletico-PR avançou com uma vitória por 1 a 0 no Morumbi, com uma forte defesa e grande atuação do goleiro Santos, que defendeu pênaltis decisivos. A expulsão precoce de um jogador do São Paulo ajudou a garantir a classificação.

Corinthians x Palmeiras : No Dérbi Paulista, o Corinthians superou o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque, após vencer a ida por 1 a 0. A equipe corintiana teve uma atuação sólida e agressiva, quebrando uma sequência negativa contra o rival.

Fluminense x Internacional: O Fluminense venceu o Internacional por 2 a 1 no Maracanã no jogo de ida, mesmo com desfalques importantes, e administrou a vantagem para avançar, apesar da pressão do Inter no jogo de volta.

Outros confrontos das oitavas ainda estão em andamento, e os dois últimos classificados serão conhecidos em breve, participando do sorteio das quartas de final.

A Copa do Brasil 2025 segue consolidada como a competição de maior premiação do futebol brasileiro, com os times classificados para as quartas já assegurando uma premiação mínima superior a R$ 4,7 milhões cada, o que demonstra a importância e a competitividade dessa fase.

As partidas da competição são transmitidas por canais como Sportv, Premiere, Globo e Prime Video.

Qual a data do sorteio?

O sorteio para determinar os confrontos das quartas será realizado no dia 12 de agosto, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.