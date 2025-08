Corinthians x Palmeiras: Quanto o vencedor do jogo de hoje vai receber de premiação?

O duelo entre Corinthians e Palmeiras nesta quarta-feira, 6, promete mais um grande capítulo na rivalidade paulista.

O confronto, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025, é cercado de expectativa: após o Corinthians vencer o jogo de ida por 1 a 0 na Neo Química Arena, com gol de Memphis Depay, o time alvinegro chega com vantagem e pode até empatar para avançar às quartas de final.

Já o Palmeiras precisa reverter o resultado diante de sua torcida para seguir no torneio.

Premiação milionária

A noite será de emoção em campo, pois, além da vaga, está em jogo uma premiação significativa.

O time que garantir a classificação nesta fase avançará uma bolada: a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai pagar R$ 4.740.750 aos clubes que avançam para as quartas de final da Copa do Brasil 2025.

Esse valor se soma ao que os times já arrecadaram nas fases anteriores e faz parte da premiação crescente do torneio, um dos mais rentáveis do futebol brasileiro.

Expectativa de um Allianz Parque lotado

Portanto, além do prestígio esportivo e da rivalidade histórica, Corinthians e Palmeiras disputam nesta quarta não só a sobrevivência no torneio, mas também uma importante quantia financeira.