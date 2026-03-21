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Copa da Liga Inglesa: onde assistir Arsenal x Manchester e provável escalação

Times fazem jogo único pela taça, com transmissão na TV e no streaming.

Clássico em Wembley coloca líder e vice da Premier League frente a frente. (Jacques Feeney/Getty Images)

Clássico em Wembley coloca líder e vice da Premier League frente a frente. (Jacques Feeney/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 12h27.

Arsenal e Manchester City disputam neste domingo, 22, às 13h30 (horário de Brasília), o título da Copa da Liga Inglesa 2025/26. A decisão será em jogo único, no tradicional Wembley Stadium, em Londres.

O confronto coloca frente a frente o líder e o vice-líder da Premier League, aumentando ainda mais a expectativa para um clássico que pode marcar a temporada das duas equipes.

Onde assistir Arsenal x Manchester City ao vivo

A final terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

O Arsenal vive uma boa fase. Líder isolado da Premier League, a equipe comandada por Mikel Arteta vem embalada após vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen, resultado que garantiu vaga nas quartas de final da Champions League.

Para a decisão, Arteta não poderá contar com Mikel Merino, lesionado. Martin Odegaard é dúvida e será avaliado até momentos antes da partida.

Provável escalação do Arsenal

  • David Raya;
  • Ben White;
  • William Saliba;
  • Gabriel Magalhães e Piero Hincapié;
  • Martin Zubimendi e Declan Rice;
  • Bukayo Saka;
  • Eberechi Eze;
  • Leandro Trossard;
  • Viktor Gyökeres.

Como chega o Manchester City

O Manchester City tenta reagir após eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League. A derrota por 2 a 1, em casa, aumentou a pressão sobre o técnico Pep Guardiola.

Na Premier League, o City aparece nove pontos atrás do Arsenal. Assim, a conquista da Copa da Liga surge como oportunidade de título e de retomada de confiança na temporada.

Guardiola confirmou o goleiro James Trafford como titular. O zagueiro Gvardiol, lesionado, está fora.

Provável escalação do City

  • James Trafford;
  • Matheus Nunes
  • Rúben Dias;
  • Abdukodir Khusanov e Rayan Aït-Nouri;
  • Rodri,
  • Bernardo Silva;
  • Rayan Cherki;
  • Tijjani Reijnders;
  • Jérémy Doku;
  • Erling Haaland.

Arbitragem da final da Copa da Liga Inglesa entre Arsenal x Manchester City

  • Árbitro: Peter Bankes;
  • Assistentes: Neil Davies e Steve Meredith;
  • VAR: John Brooks.
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