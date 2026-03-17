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Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

Jogo de volta das oitavas da Champions acontece nesta terça, no Etihad Stadium; City tenta reverter a derrota por 3 a 0 na ida

Pep Guardiola: Técnico ve cenário complicado e diz que City precisa de "jogo perfeito" para avançar (Action Images/Lee Smith/Reuters)

Pep Guardiola: Técnico ve cenário complicado e diz que City precisa de "jogo perfeito" para avançar (Action Images/Lee Smith/Reuters)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 17 de março de 2026 às 06h45.

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Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 17, às 17h de Brasília, no Etihad Stadium, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Depois da derrota por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, o time inglês precisa de uma vitória por quatro gols para avançar no tempo normal.

Como chega o Manchester City para o confronto

O Manchester City chega pressionado para a partida do torneio europeu. No fim de semana, a equipe empatou por 1 a 1 com o West Ham pela Premier League e viu a distância para o líder Arsenal aumentar para nove pontos. No momento, o time ocupa a vice-liderança do Campeonato Inglês, com 61 pontos em 30 jogos. Além disso, Pep Guardiola admitiu na véspera que sua equipe precisa fazer um “jogo perfeito” para buscar a virada diante do Real Madrid.

Como chega o Real Madrid para o confronto

Além da vantagem construída no jogo de ida, a equipe venceu o Elche por 4 a 1 no sábado, 14, pela LaLiga, e manteve a pressão sobre a liderança do Barcelona. A atuação foi marcada por mais uma boa exibição de Federico Valverde, que já havia sido decisivo na primeira partida contra o City com um hat-trick.

Onde assistir a Manchester City x Real Madrid ao vivo pela Champions

Manchester City e Real Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max.

Prováveis escalações

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Aït Nouri; Rodri, O’Reilly e Bernardo Silva; Cherki, Haaland e Doku.

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Fede Valverde e Arda Güler; Brahim Díaz e Vinicius Júnior.

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