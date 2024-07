Copa América 2024: veja os oito classificados para as quartas de final e as datas dos confrontos

Nesta terça-feira, 2, a Copa América encerrou a fase de grupos e as seleções agora caminham para as quartas de final do torneio, sediado nos Estados Unidos. Após as disputas pela classificação, os times se preparam para o mata-mata.

Nesta etapa do campeonato, restaram: Argentina, Canadá, Venezuela, Equador, Uruguai, Panamá, Brasil e Colômbia. Por outro lado, as seleções eliminadas foram: Chile, Peru, México, Jamaica, Estados Unidos, Bolívia, Costa Rica e Paraguai.

No cenário atual, as grandes favoritas à conquista da competição são o Uruguai, a Argentina, o Brasil e a Colômbia.

Quando começam os jogos das quartas de final da Copa América?

As partidas pelas quartas de final da Copa América serão realizadas na quarta, sexta e sábado, das 19h às 22h (do horário de Brasília).

Confira a programação das partidas e onde assistir

Argentina x Equador : 4 de julho, quinta-feira, às 22h, NRG Stadium, em Houston - Sportv e Globoplay

: 4 de julho, quinta-feira, às 22h, NRG Stadium, em Houston - Sportv e Globoplay Venezuela x Canadá : 5 de julho, sexta-feira, às 22h, AT&T Stadium, Arlington - Sportv e Globoplay

: 5 de julho, sexta-feira, às 22h, AT&T Stadium, Arlington - Sportv e Globoplay Colômbia x Panamá : 6 de julho, sábado, às 19h, State Farm Stadium, Glendale - Sportv e Globoplay

: 6 de julho, sábado, às 19h, State Farm Stadium, Glendale - Sportv e Globoplay Uruguai x Brasil: 6 de julho, sábado, às 22h, Allegiant Stadium, Paradise - Sportv, Globo e Globoplay

Como o Brasil chega a essa fase?

A Seleção Brasileira avançou para as quartas de final do torneio como a segunda colocada do Grupo D, somando cinco pontos. A Colômbia assegurou sua vaga como líder do grupo, com sete pontos. Costa Rica e Paraguai, que ficaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, foram eliminados da competição.

Veja a distribuição a seguir:

Colômbia – 7 pontos

Brasil – 5 pontos

Costa Rica – 4 pontos

Paraguai – 0 ponto

Valor da premiação

Neste ano, o torneio deve distribuir um valor recorde de US$ 72 milhões (R$ 370 milhões, na cotação atual).

Segundo informações da ESPN americana, cada equipe vai receber US$ 2 milhões apenas pela participação, enquanto os demais serão pagos de acordo com as classificações finais e pode chegar a US$ 16 milhões adicionais de premiação.

Dessa forma, a seleção campeã, seja o Brasil ou outra equipe, receberá um prêmio total de US$ 18 milhões (R$ 92,5 milhões).