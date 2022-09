Conheça La'eeb, o mascote da Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar

O mascote da Copa do Mundo FIFA 2022 foi apresentado durante o sorteio dos grupos, no início do ano, e foi batizado La'eeb – que, de acordo com a organização, significa “jogador super-habilidoso” em árabe. Com a forma inspirada no Keffiyeh, lenço para cabeça característico do Catar, a animação mantém a tradição de incluir elementos regionais dos países-sede nos personagens.

Mais que o próprio La'eeb, essa edição da Copa do Mundo também apresentou o “mascote verso”, que é uma realidade paralela na qual vivem todos os mascotes que já representaram as disputas. E não faltou o Fuleco, personagem inspirado no tatu-bola escolhido para a edição no Brasil, em 2014. Desta vez, a ideia será “encorajar todos a acreditarem em si mesmos” e “no agora”.

"Encorajamos todos a imaginarem como é (o 'mascote verso'). Temos certeza de que os fãs de todos os lugares vão adorar esse personagem divertido e brincalhão. La'eeb desempenhará um papel vital ao envolver torcedores jovens e mais velhos nessa experiência do Catar na Copa do Mundo da FIFA", explicou Khalid Ali Al Mawlawi, vice-diretor do Comitê Supremo de Entrega e Legado.

