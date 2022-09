Quando começa a Copa do Mundo 2022 (e por que a FIFA antecipou a abertura)?

Curioso para saber quando começa a Copa do Mundo da FIFA 2022? Essa resposta é relativamente simples: dia 20 de novembro. Mas essa não era a data prevista originalmente, já que a organização precisou adiantar a abertura para coincidir com o jogo do Catar — e manter a tradição do país-sede participar da primeira disputa da competição, quando enfrentará a seleção do Equador.

Pela programação original, a competição deveria iniciar no dia 21 de novembro, às 13h, durante o jogo entre Senegal e Holanda. Com as mudanças de horário, essa partida foi remanejada para 19h (horário do Catar), depois dos jogos entre Inglaterra e Irã, às 10h; e Estados Unidos e País de Gales, às 16h. Com um confronto menos no dia 21, a Copa do Mundo terá 29 dias (um a mais).

Por que a Copa do Mundo será em novembro

Vale lembrar que essa não será a única exceção em relação à edição no Catar: pela primeira vez, a competição será disputada no período de férias do Hemisfério Norte, já que, normalmente, a Copa do Mundo é realizada no período de maio e julho — durante o hiato das temporadas de futebol na Europa. E, devido ao calendário, os campeonatos europeus serão paralisados neste ano.

E por que a competição foi postergada? Por conta das altas temperaturas do Oriente Médio, ainda que o Catar tenha construído estádios climatizados para receber os torcedores. Levando em conta essas condições, apenas a partida inaugural será realizada na data de abertura da Copa do Mundo. Já a seleção brasileira estreará no dia 24 de novembro, às 16h (do Catar) contra a Sérvia.

