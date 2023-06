Confira os jogos de hoje, terça-feira, 27; onde assistir e horários

Última rodada da Libertadores e Sul-Americana, Brasileirão Série B e Copa Ouro são os destaques desta quarta-feira de futebol.

No Morumbi, o já classificado para as oitavas de final, São Paulo, encara o Tigre pela Sul-Americana. Ainda pela competição, o Fortaleza enfrenta o Palestino do Chile.

Pela Libertadores, grandes clubes brasileiros estarão em campo. O Fluminense encara o Sporting Cristal precisando vencer para manter a liderança do grupo. A equipe está com 9 pontos e precisa apenas de um empate para se classificar.

No Grupo de Athletico PR e Atlético MG, os brasileiros estão se classificando no momento. O Galo encara o Libertad precisando vencer para buscar a liderança do grupo. A equipe, além de vencer, precisa torcer para um tropeço do Athletico.

Já o Furacão, que está na primeira colocação, encara o Allianza Lima do Peru, também precisando vencer para garantir a liderança. O time já está classificado e conta com apoio do seu torcedor para atingir o objetivo.

Destaque também para o início da Champions League, onde os equipes disputam uma vaga na fase de grupos da competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa Libertadores

19h - Athletico x Alianza Lima - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 19h - Libertad x Atlético-MG - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 21h - Atlético Nacional x Patronato - ESPN 2 e Star+

21h - Fluminense x Sporting Cristal - Paramount+

- Paramount+ 21h - River Plate x The Strongest - ESPN e Star+

Copa Sul-Americana

19h - Palestino x Fortaleza - Star+

19h - San Lorenzo x Estudiantes de Mérida - ESPN 2 e Star+

21h30 - Deportes Tolima x Puerto Cabello - Star+

21h30 - São Paulo x Tigre - Paramount+ e SBT

Brasileirão Série B

19h - Chapecoense x Sport - SporTV e Premiere

19h - Criciúma x CRB - SporTV 2 e Premiere

21h30 - Novorizontino x Botafogo-SP - Premiere

21h30 - Vila Nova x Tombense - Premiere

Brasileirão Série C

20h - Botafogo-PB x Paysandu - Nosso Futebol e DAZN

Champions League

16h - Club Escaldes x Podgorica - Uefa.TV

16h - Tre Penne x Breidablik - Uefa.TV

Eurocopa Sub-21

13h - Holanda x Georgia - Uefa.TV

13h - Portugal x Bélgica Uefa.TV

15h45 - Croácia x Romênia - Uefa.TV

15h45 - Espanha x Ucrânia - Uefa.TV

Copa Ouro

20h - Canadá x Guadalupe - Star+

21h45 - Guatemala x Cuba - Star+

