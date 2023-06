Com gol de Rodri, City vence a Inter de Milão e conquista a Champions League pela 1ª vez

O Manchester City é campeão da Champions League. A equipe venceu a Inter de Milão por 1 a 0 e carimbou seu nome entre as equipes campeãs europeias. Os Citzens sofreram no primeiro tempo, porem conseguiram a vitória com um belo gol de Rodri aos 68 do segundo.

Como foi o jogo?

A partida começou truncada com a Inter dominando ligeiramente as ações e agredindo o gol inglês. O City tentava trocar passes, estilo de jogo característico de Guardiola, porem parava na marcação italiana.

Logo aos 13 minutos, Lautaro Martínez finaliza de pé direito no ângulo, que é defendido por Ederson. Aos 15, Rúben Dias cabeceia no meio da área, após boa assistência de Gündogan na bola parada.

Aos 23 do segundo tempo, Akanji lança Bernardo Silva na área, que bate cruzado para o meio. A bola sobre para Rodri finalizar com pé direito no canto esquerdo de Onana, abrindo o placar para os Citizens.

Com o título, o Manchester conquista o seu terceiro título na temporada, após vencer a Premier League e a Copa da Inglaterra.

Quantos títulos de Champions tem o Manchester City?

Com a conquista, o City somou o primeiro titulo de Champions League na história.