Fluminense x Sporting Cristal; veja horário e onde assistir ao vivo

Fluminense e Sporting Cristal se enfrentam nesta terça-feira, 27, às 21h00, no Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 6ª rodada da Copa Libertadores.

Mirando a primeira colocação do grupo, o Fluminense precisa apenas de um empate para se classificar. O tricolor carioca é líder com 9 pontos, dois a mais que o segundo River Plate, com 7.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá praticamente todo o elenco a disposição. Destaque para o retorno do lateral Marcelo, que atuou diante do Bahia pelo Brasileirão e está confirmado para o jogo.

Do outro lado o Sporting Cristal, só precisa da vitória para se classificar. A equipe possui os mesmos sete pontos que o River Plate, e se vencer o Flu, garante a vaga.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Sporting Cristal

O jogo desta terça-feira, às 21h, entre Fluminense e Sporting Cristal terá transmissão exclusiva na Paramount+.

Como assistir o jogo Fluminense x Sporting Cristal online?

Você pode assistir a partida online pelo Paramount+

Quais são os próximos jogos do Fluminense ?

01/07 - São Paulo x Fluminense - Brasileirão Série A

09/07 - Fluminense x Internacional - Brasileirão Série A

LEIA TAMBÉM: