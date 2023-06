Confira os jogos de hoje, domingo, 25; onde assistir e horários

Brasileirão Séries A, B e C masculino, Copa Ouro e quartas de final do Brasileirão Feminino são os destaques do futebol deste domingo.

Em confronto entre os líderes da competição, Palmeiras e Botafogo medem forças no Allianz Parque em São Paulo. O Verdão viu a distancia do líder aumentar, após derrota diante do Bahia. Do outro lado o Fogão, que venceu o Cuiabá no meio de semana, espera repetir o triunfo fora de casa.

Na Vila Belmiro, tentando se recuperar da recente derrota para o Corinthians, o Santos enfrenta o Flamengo às 18h30. O Peixe, que não conta mais com Odair Hellman no comando da equipe, terá que vencer a equipe carioca com portõrs fechados, após decisão do STDJ.

Do outro lado, o Flamengo, tenta apagar a derrota por 4 a 0 diante do RB Bragantino no meio de semana. A equipe é a quarta colocada e busca a vitória para se manter no G4.

Pelas quartas de final do Brasileirão Feminino, destaque para Palmeiras e São Paulo que se enfrentam em jogo de volta. As equipes empataram por 1 a 1 no domingo passado e vitória simples para qualquer lado, classifica para a semifinal.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Feminino

10h - Ferroviária x Internacional - SporTV

10h - Palmeiras x São Paulo - TV Globo e SporTV

10h - Santos x Flamengo - TV Globo e SporTV

Brasileirão Série A

16h - Grêmio x Coritiba - Premiere

16h - Palmeiras x Botafogo - TV Globo e Premiere

18h30 - América-MG x Internacional - Premiere

18h30 - RB Bragantino x Goiás - Premiere

18h30 - Santos x Flamengo - Premiere

Brasileirão Série B

11h - Mirassol x ABC - Premiere

15h30 - Sampaio Corrêa x Ceará - Premiere

18h - Guarani x Vitória - Premiere

Brasileirão Série C

16h - Altos x Pouso Alegre - Nosso Futebol

16h30 - Volta Redonda x Ypiranga - Nosso Futebol

19h - São José x São Bernardo - Nosso Futebol

Copa Ouro

16h30 - Trinidad y Tobago x Saint Kitts y Nevis - Star+

19h - Haiti x Qatar - Star+

21h30 - México x Honduras - Star+

Campeonato Argentino

18h - Rosario Central x Colón - Star+

