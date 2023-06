Santos x Flamengo: veja horário e onde assistir ao vivo

Santos e Flamengo se enfrentam neste domingo, 25, às 16h00, na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo. A partida é válida pela 12ª rodada da Brasileirão Série A.

Após derrota para o Corinthians e demissão do técnico Odair Hellman no comando da equipe, o Santos busca afastar a má fase diante do Flamengo. O Peixe não vence a dez jogos e está na 13ª colocação do campeonato.

Sob o comando interino de Falcão, o Santos pode contar com a volta do atacante Soteldo, que treinou normalmente na sexta-feira com o grupo.

Também vindo de derrota, o Flamengo busca se reabilitar na competição. O Rubro Negro perdeu por 4 a 0 na última rodada pro RB Bragantino, que acendeu alerta em alguns torcedores.

O confronto entre Santos e Flamengo será de portões fechados. O presidente do STJD, José Perdiz, proferiu uma decisão liminar, onde proibiu a presença de torcida na Vila Belmiro, devido aos atos de vandalismo no clássico diante do Corinthians.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x Flamengo

O jogo deste domingo, às 16h, entre Santos e Flamengo terá transmissão ao vivo na Premiere

Como assistir o jogo Santos x Flamengo online?

Você pode assistir a partida online através do Amazon Prime e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Santos ?

29/06 - Santos x Blooming - Copa Sul-Americana

02/07 - Cuiabá x Santos - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?

28/06 - Flamengo x Aucas - Copa Libertadores

01/07 - Flamengo x Fortaleza - Brasileirão Série A

