Santos demite Odair Hellman e procura por Fábio Carille

Odair Hellman não é mais técnico do Santos. Após uma sequência de resultados ruins, a diretoria decidiu por rescindir o contrato com o treinador. A informação da demissão foi confirmada pelas redes sociais do clube, na tarde desta quinta-feira, 22.

Veja a nota do Santos

"O Santos Futebol Clube comunica que Odair Hellmann não comanda mais o elenco profissional. O técnico assinou oficialmente nesta quinta-feira, 22, sua rescisão contratual em comum acordo com o clube. Além de Odair, também deixam o clube os auxiliares Maurício Dulac e Fábio Moreno, e o preparador físico Rogério Dias. O Santos FC agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras."

O Santos Futebol Clube comunica que Odair Hellmann não comanda mais o elenco profissional. O técnico assinou oficialmente nesta quinta-feira (22) sua rescisão contratual em comum acordo com o clube. Além de Odair, também deixam o clube os auxiliares Maurício Dulac e Fábio… pic.twitter.com/OUIulMqG0z — Santos FC (@SantosFC) June 22, 2023

Com cerca de sete meses de trabalho, a situação de Odair foi piorando com o passar dos meses. Após derrota no clássico contra o Corinthians nesta quarta-feira, o mantimento do treinador no cargo ficou bem difícil.

Pelo Peixe, Odair esteve no comando em 24 partidas, sendo 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas (aproveitamento de 44%). A equipe vinha de nove jogos sem vitória

Quem será o novo treinador do Santos?

A diretoria ainda não confirmou quem assumirá o clube para o restante da temporada. O nome de Fábio Carille foi ventilado, porém, até o momento nada foi confirmado por ambas as partes.