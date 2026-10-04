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Resultado Senador do Espírito Santo 2026: Casagrande e Melo são eleitos

Os candidatos Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) foram eleitos senadores da República pelo estado do Espírito Santo nas eleições de 2026

(Roque de Sá/Agência Senado/Câmara dos Deputados/Reprodução)

(Roque de Sá/Agência Senado/Câmara dos Deputados/Reprodução)

César H. S. Rezende e Matheus Gonçalves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20h40.

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Os candidatos Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) foram eleitos senadores da República pelo Espírito Santo.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,70% das urnas apuradas, Renato Casagrande obteve 24,70% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Evair de Melo, que recebeu 24,39%.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO

O pleito no estado do Espírito Santo em 2026 teve 11 nomes disputando o cargo de senador da República:

  • Callegari (DC) – 277
  • Evair de Melo (Republicanos) – 100
  • Fabiano Contarato (PT) – 133
  • Leonardo Monjardim (NOVO) – 300
  • Maguinha Malta (PL) – 222
  • Marcos do Val (Avante) – 700
  • Professor Fabian (PSOL) – 500
  • Renato Casagrande (PSB) – 400
  • Rodney Miranda (PRTB) – 280
  • Rose de Freitas (MDB) – 156
  • Sergio Meneguelli (PSD) – 556

Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos.

Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

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