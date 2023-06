Palmeiras x Botafogo: veja horário e onde assistir ao vivo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo, 25, às 16h00, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 12ª rodada da Brasileirão Série A.

Buscando encostar na liderança da competição, o Palmeiras conta com apoio do seu torcedor para vencer o Botafogo. O Verdão está há cinco pontos da equipe Carioca, com 22 pontos conquistados.

O técnico Abel Ferreira deve contar com o retorno dos três jogadores convocados seleção; o goleiro Weverton, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony.

Do outro lado o Botafogo, líder da competição, espera manter a boa fase diante do Palmeiras. A equipe está com 27 pontos e venceu o Cuiabá fora de casa na última rodada.

A esperança de gols está nos pés de Tiquinho Soares, que atualmente é artilheiro do campeonato com nove gols.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Botafogo

O jogo deste domingo, às 16h, entre Palmeiras e Botafogo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere

Como assistir o jogo Palmeiras x Botafogo online?

Você pode assistir a partida online através do Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?

29/06 - Palmeiras x Bolívar - Copa Libertadores

02/07 - Athletico PR x Palmeiras - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Botafogo ?

29/06 - Botafogo x Magallanes - Copa Sul-Americana

02/07 - Botafogo x Vasco da Gama - Brasileirão Série A

