Meio/Ideia: Lula tem 46,5% e Flávio Bolsonaro, 41,4%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 28.

No embate direto, Lula aparece com 46,5% das intenções de voto, contra 41,4% de Flávio Bolsonaro.

O resultado representa uma mudança em relação ao levantamento anterior do instituto, divulgado no início de maio. Na rodada passada, Flávio registrava 45,3%, enquanto Lula aparecia com 44,7%, em situação de empate técnico dentro da margem de erro.

Agora, o petista voltou a abrir distância no confronto direto. Brancos e nulos somam 7,1%, enquanto 5,1% dos entrevistados afirmam não saber em quem votar.

A nova rodada é a primeira do instituto realizada após a repercussão do caso Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O levantamento ocorreu depois da divulgação de áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Reportagem do portal The Intercept Brasil revelou que o senador pediu recursos ao banqueiro para financiar o longa. Flávio negou irregularidades e afirmou que a operação fazia parte de uma iniciativa privada.

Lula lidera contra Flávio entre jovens, baixa renda e moradores do Nordeste

Nos recortes demográficos, Lula aparece à frente entre jovens, eleitores de baixa renda, moradores do Nordeste e católicos. Entre eleitores de 16 a 24 anos, o petista registra 48,6%, contra 39,5% de Flávio Bolsonaro.

Entre quem recebe até um salário mínimo, Lula marca 58,1%, enquanto o senador do PL soma 35%. No Nordeste, a vantagem do presidente chega a 58% contra 31,4%.

Flávio Bolsonaro mantém liderança entre evangélicos e no Sul do país. Entre os eleitores evangélicos, o senador registra 66,8%, contra 22,9% de Lula. Na região Sul, Flávio aparece com 52,3%, enquanto o presidente soma 34,1%.

Lula lidera contra Caiado, Zema, Michelle, Renan, Barbosa e Tereza

Além do confronto direto com Flávio Bolsonaro, o levantamento testou outros cenários de segundo turno. Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), Lula marca 46%, contra 40%.

Já diante do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente registra 46%, enquanto o mineiro soma 37%.

Contra nomes menos competitivos eleitoralmente, a vantagem é mais ampla. O presidente do partido Missão, Renan Santos, aparece com 31%, contra 46% de Lula. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, registra 26%, enquanto o petista mantém os mesmos 46%.

Nos cenários contra Michelle Bolsonaro, Tereza Cristina e Aécio Neves, Lula também lidera com 46% das intenções de voto. A ex-primeira-dama aparece com 40%, enquanto Tereza Cristina soma 27% e Aécio Neves registra 25%.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores entre os dias 23 e 27 de maio de 2026, por telefone. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).