Como uma ajoelhada mudou o esporte nos EUA para sempre

Há dez anos, Colin Kaepernick protagonizou um dos gestos mais marcantes da história recente do esporte. O então quarterback do San Francisco 49ers decidiu protestar durante o hino nacional dos Estados Unidos antes de partidas da NFL, em uma manifestação contra a violência policial e o racismo no país.

Inicialmente, Kaepernick permaneceu sentado durante a execução do hino. O gesto passou despercebido nas primeiras partidas até que o repórter Steve Wyche, da NFL Network, questionou o jogador sobre o motivo de não se levantar.

Foi então que Kaepernick explicou publicamente sua decisão. O quarterback afirmou que não poderia se colocar de pé para representar um país que, em sua visão, não tratava todos os cidadãos da mesma forma. Pouco tempo depois, o protesto ganhou a forma que se tornaria conhecida mundialmente.

De sentado a ajoelhado

Após conversar com Nate Boyer, ex-jogador da NFL e ex-integrante das Forças Especiais dos Estados Unidos, Kaepernick decidiu passar a se ajoelhar durante o hino nacional. A mudança buscava tornar o protesto mais respeitoso aos militares, sem alterar sua mensagem.

A imagem do quarterback ajoelhado rapidamente ultrapassou os limites do futebol americano.

O gesto provocou debates sobre racismo, violência policial e liberdade de expressão, mas também colocou Kaepernick no centro de uma das maiores polêmicas da história da NFL.

A reação foi intensa. O jogador recebeu críticas de diferentes setores da sociedade e, depois de deixar o San Francisco 49ers, não voltou a disputar uma partida na liga.

O custo do protesto

A saída de Kaepernick da NFL transformou sua história em um dos principais símbolos da relação entre esporte e ativismo. Para seus defensores, o quarterback foi afastado da liga por causa do protesto. Para críticos, sua situação foi resultado de uma combinação de fatores esportivos e extracampo.

Independentemente da interpretação, Kaepernick não voltou a jogar na NFL. O episódio também abriu espaço para uma nova discussão sobre o papel dos atletas em debates sociais. Nos anos seguintes, jogadores de diferentes modalidades passaram a utilizar competições, entrevistas e redes sociais para se posicionar sobre questões políticas e sociais.

O próprio gesto de ajoelhar-se foi repetido por atletas em diversos esportes, especialmente durante manifestações contra o racismo e a violência policial.

Dez anos após o início do protesto, Kaepernick continua ligado às causas que motivaram sua manifestação. Nas últimas semanas, a Know Your Rights Camp, organização fundada pelo ex-quarterback, renovou o compromisso de destinar US$ 1 milhão a comunidades locais, iniciativa que havia sido assumida inicialmente em 2016, segundo o The Athletic.

A ação ocorreu sem grandes eventos ou campanhas de divulgação, mantendo uma característica presente desde o início da trajetória de Kaepernick como ativista.

O cenário do esporte também mudou ao longo da última década. Ligas passaram a promover campanhas institucionais, atletas se posicionaram com mais frequência sobre temas sociais e grandes eventos esportivos se tornaram espaços para manifestações.

Ao mesmo tempo, o aumento da presença de atletas no debate público também provocou discussões sobre os limites entre ativismo, imagem pessoal e exposição nas redes sociais.