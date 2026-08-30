Glover Teixeira vence Shogun por decisão unânime no Spaten Fight Night 3

Spaten Fight Night 3: Glover Teixeira vence Shogun em reencontro dos veteranos no ringue (Divulgação)
Repórter
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 08h45.
Glover Teixeira venceu Maurício Shogun por decisão unânime na luta principal do Spaten Fight Night 3, neste sábado, 29, na Arena Pacaembu, em São Paulo. O confronto marcou o retorno dos dois ex-campeões do UFC às lutas profissionais após a aposentadoria e terminou com as pontuações de 79-72, 79-72 e 80-71 para o mineiro.
O combate colocou frente a frente dois nomes que passaram pela divisão dos meio-pesados do UFC, mas nunca se enfrentaram no octógono, área de competição cercada por grades usada pela organização. Shogun conquistou o cinturão da categoria em 2010, enquanto Glover chegou ao título em 2021. Os dois perderam o cinturão na primeira defesa.
Glover e Shogun também encerraram suas trajetórias no MMA no mesmo evento: o UFC 283, realizado no Rio de Janeiro, em 2023. Para o confronto no Spaten Fight Night 3, os dois deixaram o MMA e disputaram uma luta de boxe em oito rounds, assaltos que dividem o combate.
Glover iniciou a luta com pressão sobre Shogun. Nos primeiros segundos, levou o adversário às cordas e acertou uma sequência de socos. O mineiro manteve a iniciativa até os segundos finais do primeiro assalto.
No segundo round, os dois voltaram a trocar golpes. Glover avançou e pressionou Shogun contra as cordas. A pouco mais de 30 segundos do fim do assalto, Teixeira acertou um golpe de direita que derrubou o paranaense e registrou um knockdown, queda provocada por um golpe na qual o árbitro inicia uma contagem.
A queda no segundo assalto ampliou a vantagem de Glover, que manteve a estratégia de avançar sobre Shogun nos rounds seguintes. No quarto assalto, Shogun passou a usar movimentação de tronco e respondeu com golpes durante as investidas do adversário.
Glover, que também atua como treinador de Alex Poatan, manteve a pressão nos dois assaltos seguintes. Nos segundos finais do confronto, voltou a levar Shogun às cordas e acertou uma sequência de golpes até o encerramento.
Após oito rounds, os três juízes deram a vitória a Glover. Dois anotaram 79-72, enquanto o terceiro marcou 80-71. Com isso, o mineiro venceu por decisão unânime.
Depois da divulgação do resultado, os dois lutadores se abraçaram no ringue. Glover citou a preparação para enfrentar Shogun e afirmou que esperava resistência do ex-campeão do UFC.
"Sabia que contra esse cara ia ser uma guerra, eu sabia disso, que tinha que começar no 1 round bruto. Pô, no 5 ele me acertou uma ali que eu senti falei 'caralh**, o cara está vivo ainda, está em pé, tá bruto'. Esse é o Shogun, alguns falavam comigo que Shogun não estava ativo como eu, mas eu falei: 'É o Shogun, não esqueçam da história do Shogun'. Eu me preparei para o Shogun, para um guerreiro de verdade que nunca vai desistir, e isso é o trabalho que a gente tem, é isso que queremos passar para a criança, para o jovem, porque a vida do guerreiro não é fácil, ser fácil é mais fácil do que ser forte", afirmou Glover.
O Spaten Fight Night 3 ocorreu neste sábado, 29 de agosto de 2026, em São Paulo, e reuniu disputas de boxe, judô e jiu-jitsu.
• Boxe: Glover Teixeira venceu Maurício Shogun por decisão unânime (79-72, 79-72 e 80-71);
• Boxe: Luan Medeiros venceu Juan Cruz por decisão unânime;
• Judô: Raz Hershko venceu Beatriz Souza por yuko;
• Judô: Rafaela Silva venceu Prisca Awiti por waza-ari;
• Jiu-jitsu: Felipe Preguiça venceu Nicholas Meregali por decisão unânime (10-9, 10-9 e 9-10).