Glover Teixeira vence Shogun por decisão unânime no Spaten Fight Night 3

Glover Teixeira venceu Maurício Shogun por decisão unânime na luta principal do Spaten Fight Night 3, neste sábado, 29, na Arena Pacaembu, em São Paulo. O confronto marcou o retorno dos dois ex-campeões do UFC às lutas profissionais após a aposentadoria e terminou com as pontuações de 79-72, 79-72 e 80-71 para o mineiro.

O combate colocou frente a frente dois nomes que passaram pela divisão dos meio-pesados do UFC, mas nunca se enfrentaram no octógono, área de competição cercada por grades usada pela organização. Shogun conquistou o cinturão da categoria em 2010, enquanto Glover chegou ao título em 2021. Os dois perderam o cinturão na primeira defesa.

Glover e Shogun também encerraram suas trajetórias no MMA no mesmo evento: o UFC 283, realizado no Rio de Janeiro, em 2023. Para o confronto no Spaten Fight Night 3, os dois deixaram o MMA e disputaram uma luta de boxe em oito rounds, assaltos que dividem o combate.

Glover iniciou a luta com pressão sobre Shogun. Nos primeiros segundos, levou o adversário às cordas e acertou uma sequência de socos. O mineiro manteve a iniciativa até os segundos finais do primeiro assalto.

No segundo round, os dois voltaram a trocar golpes. Glover avançou e pressionou Shogun contra as cordas. A pouco mais de 30 segundos do fim do assalto, Teixeira acertou um golpe de direita que derrubou o paranaense e registrou um knockdown, queda provocada por um golpe na qual o árbitro inicia uma contagem.

A queda no segundo assalto ampliou a vantagem de Glover, que manteve a estratégia de avançar sobre Shogun nos rounds seguintes. No quarto assalto, Shogun passou a usar movimentação de tronco e respondeu com golpes durante as investidas do adversário.

Glover, que também atua como treinador de Alex Poatan, manteve a pressão nos dois assaltos seguintes. Nos segundos finais do confronto, voltou a levar Shogun às cordas e acertou uma sequência de golpes até o encerramento.

Glover Teixeira vence Shogun por decisão unânime

Após oito rounds, os três juízes deram a vitória a Glover. Dois anotaram 79-72, enquanto o terceiro marcou 80-71. Com isso, o mineiro venceu por decisão unânime.

Depois da divulgação do resultado, os dois lutadores se abraçaram no ringue. Glover citou a preparação para enfrentar Shogun e afirmou que esperava resistência do ex-campeão do UFC.

"Sabia que contra esse cara ia ser uma guerra, eu sabia disso, que tinha que começar no 1 round bruto. Pô, no 5 ele me acertou uma ali que eu senti falei 'caralh**, o cara está vivo ainda, está em pé, tá bruto'. Esse é o Shogun, alguns falavam comigo que Shogun não estava ativo como eu, mas eu falei: 'É o Shogun, não esqueçam da história do Shogun'. Eu me preparei para o Shogun, para um guerreiro de verdade que nunca vai desistir, e isso é o trabalho que a gente tem, é isso que queremos passar para a criança, para o jovem, porque a vida do guerreiro não é fácil, ser fácil é mais fácil do que ser forte", afirmou Glover.

Resultados do Spaten Fight Night 3

O Spaten Fight Night 3 ocorreu neste sábado, 29 de agosto de 2026, em São Paulo, e reuniu disputas de boxe, judô e jiu-jitsu.

• Boxe: Glover Teixeira venceu Maurício Shogun por decisão unânime (79-72, 79-72 e 80-71);

• Boxe: Luan Medeiros venceu Juan Cruz por decisão unânime;

• Judô: Raz Hershko venceu Beatriz Souza por yuko;

• Judô: Rafaela Silva venceu Prisca Awiti por waza-ari;

• Jiu-jitsu: Felipe Preguiça venceu Nicholas Meregali por decisão unânime (10-9, 10-9 e 9-10).