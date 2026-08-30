Por que não tem F1 neste fim de semana? Veja quando será a próxima corrida

A Fórmula 1 não terá corrida neste fim de semana. Após o GP da Holanda, disputado em Zandvoort, a categoria fará uma breve pausa antes de retomar a temporada em um dos circuitos mais tradicionais do automobilismo mundial.

O próximo compromisso será o GP da Itália, entre os dias 4 e 6 de setembro, no Autódromo Nacional de Monza. A pista italiana é conhecida pelo apelido de “Templo da Velocidade” e terá papel importante na sequência da disputa pelos campeonatos de Pilotos e Construtores.

Mudança de cenário

A mudança de cenário será significativa para pilotos e equipes. Se Zandvoort exige um carro mais adaptado a um traçado estreito e sinuoso, Monza coloca a velocidade máxima no centro das atenções.

O circuito é formado por longas retas, chicanes e pontos de frenagem intensa, características que fazem da pista uma das mais rápidas do calendário. Por isso, as equipes costumam apostar em configurações de menor carga aerodinâmica, buscando diminuir o arrasto e ganhar desempenho nas retas.

Essa combinação transforma a etapa italiana em um teste bastante específico.

Fim da pausa e retomada do campeonato

A prova de Monza será a segunda corrida desde o retorno da Fórmula 1 após as férias. Antes da pausa, o campeonato havia realizado 11 etapas.

Agora, a categoria terá apenas uma semana de intervalo entre as duas provas. A disputa pelo Mundial volta a ganhar ritmo justamente em um circuito que costuma oferecer características bastante diferentes das encontradas na etapa holandesa.

Ferrari ganha apoio dos tifosi

Além das particularidades da pista, Monza também carrega um dos ambientes mais emblemáticos da Fórmula 1. Os tifosi, torcedores italianos, costumam transformar o autódromo em uma grande festa, especialmente quando o assunto é a Ferrari.

A corrida italiana ainda tem um peso histórico: o GP da Itália faz parte do calendário da Fórmula 1 desde a primeira temporada da categoria, em 1950.