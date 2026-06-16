Revanche após 24 anos: a forte rivalidade entre França e Senegal em estreias da Copa

O confronto entre França e Senegal, marcado para esta terça-feira, 16, revive um dos capítulos mais marcantes da história das Copas do Mundo. Há mais de duas décadas, as duas seleções se enfrentaram na abertura do Mundial de 2002, em um resultado que surpreendeu o futebol internacional.

Na ocasião, a França chegou ao torneio como atual campeã do mundo, após o título conquistado em 1998. Do outro lado estava Senegal, que ocupava a 42ª posição no ranking da Fifa. Mesmo diante do favoritismo francês, os africanos venceram por 1 a 0, em Seul, na Coreia do Sul, com gol de Papa Bouba Diop.

A vitória abriu caminho para uma campanha histórica da seleção senegalesa. O time encerrou a fase de grupos sem derrotas, somando empates contra Dinamarca e Uruguai e garantindo vaga nas oitavas de final. Já os franceses terminaram na última colocação da chave e foram eliminados ainda na primeira fase, episódio frequentemente associado à chamada “maldição dos campeões”.

A trajetória de Senegal avançou até as quartas de final. Nas oitavas, a equipe superou a Suécia por 2 a 1. Em seguida, foi derrotada pela Turquia por 1 a 0. Os dois confrontos do mata-mata foram definidos na prorrogação por meio do gol de ouro, regra adotada pela Fifa à época. Caso tivesse avançado, Senegal teria enfrentado o Brasil na semifinal.

Sem a presença da França nas fases decisivas, a seleção brasileira seguiu seu caminho rumo ao pentacampeonato. A geração formada por Ronaldo, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos conquistou o título em 2002. A equipe francesa, liderada por Zinédine Zidane, foi a única responsável por eliminar o Brasil em Copas do Mundo naquele período, ao vencer a final de 1998 e o duelo das quartas de final em 2006.