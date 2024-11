Como funcionam as odds para os pilotos no GP do Brasil? Especialistas explicam

A Fórmula 1 2024 retoma neste final de semana com o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo. Os treinos, classificação e corrida final ocorrerão no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

De acordo com as principais casas de aposta brasileiras, regularizadas pelo Ministério da Fazenda e autorizadas pelo Governo a operar no país, o britânico Lando Norris é quem aparece como favorito a ganhar a prova no Brasil, com uma média de odd de 2.95. O francês Charles Leclerc aparece na sequência, com odd de 3.25, enquanto o espanhol Carlos Sainz Jr. completa o 'pódio', com odd de 4.35. Vale lembrar que quanto mais baixa é a odd, mais favorito é o piloto. As plataformas consultadas foram EstrelaBet, Casa de Apostas, galera.bet, Bet7k e Odds&Scouts, Esportes da Sorte e Onabet.

Curiosamente, o holandês Max Verstappen, líder do Mundial de Fórmula 1, com 362 pontos, aparece apenas em 5o lugar entre os favoritos, com odd de 10.60. Na classificação geral, Lando Norris é o segundo, com 315 pontos, seguido por Charles Leclerc, com 291 pontos, Oscar Piastri, com 251 pontos, e Carlos Sainz, com 240.

Mas o que justifica justamente o líder da temporada, Verstappen, ser considerado apenas o 5o piloto indicado pelas bets a vencer a corrida? E como funcionam essas cotações aos favoritos para ganhar um Grande Prêmio de F1?

Ricardo Magri, especialista em desenvolvimento de negócios iGaming e diretor executivo (CEO) da EBAC, já atuou pela Sportradar na época em que a Liberty Media, detentora dos direitos da F1, contratou a empresa para ajudar a fomentar a oferta de beting da modalidade para o mercado. Segundo ele, a odd é baseada no modelo matemático, que inclui o histórico e também a previsibilidade, que lida muito com as notícias factuais.

"Considerando o histórico recente, o Verstappen não ganhou as últimas dez provas. Além disso, comenta-se que a saída de um dos engenheiros da Red Bull, que era considerado um dos tops em sua área, tem a ver com a piora da construtora. Ou seja, tudo isso contribui para uma odd maior ou menor".

Magri acrescenta que qualquer movimento é minucioso nestes critérios. "Já quanto à previsibilidade, as notícias citam melhora visível da Mclaren e Ferrari, que se refletiu inclusive no bom desempenho de ambas nas últimas corridas. E surgiu a notícia que a Reb Bull vai trocar o motor e, caso isso aconteça, pode resultar em uma punição ao Verstappen e fazê-lo largar algumas posições atrás."

Além disso, obviamente, outras atenuantes são levadas em consideração. "É um pouco do histórico, da notícia das montadoras, da condição climática, da previsão do tempo; qualquer dinâmica que influencia no evento eles usam. E é isso que está se refletindo, por exemplo, no cálculo das ordens desse mercado. Um pouco de histórico e um pouco de interpretação das notícias dão uma ideia do que pode vir a acontecer como previsão do futuro", complementa.

Já Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co, e especialista no mercado de gambling, vai além. "As odds na F1 são calculadas com base em análises de desempenho de pilotos, equipes, condições de pista e clima. São criadas usando algoritmos avançados que analisam dados históricos e em tempo real. Durante a corrida, tecnologias como machine learning e inteligência artificial atualizam as live odds, processando dados ao vivo de sensores, tempos de volta e posições dos carros. Isso permite ajustes automáticos das odds conforme as condições mudam na pista".

Confira a relação das odds:

EstrelaBet

Lando Norris ... 2.95

Charles Leclerc ... 3.25

Carlos Sainz Jr. ... 4.40

Oscar Piastri ... 8.20

Max Verstappen ... 11.00

Lewis Hamilton ... 24.00

George Russell ... 20.00

Sergio Perez ... 115.00

Kevin Magnussen ... 220.00

Nico Hulkenberg ... 220.00

Bet7k

Lando Norris ... 3.00

Charles Leclerc ... 3.40

Carlos Sainz Jr. ... 4.00

Oscar Piastri ... 7.50

Max Verstappen ... 12.00

Lewis Hamilton ... 26.00

George Russell ... 26.00

Sergio Perez ... 101.00

Kevin Magnussen ... 251.00

Nico Hulkenberg ... 251.00

galera.bet

Lando Norris ... 2.87

Charles Leclerc ... 3.50

Carlos Sainz Jr. ... 4.00

Oscar Piastri ... 9.00

Max Verstappen ... 11.00

Lewis Hamilton ... 21.00

George Russell ... 21.00

Sergio Perez ... 67.00

Kevin Magnussen ... 301.00

Nico Hulkenberg ... 301.00

Odds&Scouts

Lando Norris ... 2.87

Charles Leclerc ... 3.50

Carlos Sainz Jr. ... 4.00

Oscar Piastri ... 9.00

Max Verstappen ... 11.00

Lewis Hamilton ... 21.00

George Russell ... 21.00

Sergio Perez ... 67.00

Kevin Magnussen ... 301.00

Nico Hulkenberg ... 301.00

Reals

Lando Norris ... 2.77

Charles Leclerc ... 2.91

Carlos Sainz Jr. ... 4.85

Oscar Piastri ... 8.74

Max Verstappen ... 8.74

Lewis Hamilton ... 20.00

George Russell ... 20.00

Sergio Perez ... 147.00

Kevin Magnussen ... 147.00

Nico Hulkenberg ... 147.00

Casa de Apostas

Lando Norris ... 2.95

Charles Leclerc ... 3.25

Carlos Sainz Jr. ... 4.40

Oscar Piastri ... 8.20

Max Verstappen ... 11.00

Lewis Hamilton ... 24.00

George Russell ... 20.00

Sergio Perez ... 115.00

Kevin Magnussen ... 220.00

Nico Hulkenberg ... 220.00

Onabet

Lando Norris ... 2.77

Charles Leclerc ... 2.91

Carlos Sainz Jr. ... 4.85

Oscar Piastri ... 8.74

Max Verstappen ... 8.74

Lewis Hamilton ... 20.00

George Russell ... 20.00

Sergio Perez ... 147.00

Kevin Magnussen ... 147.00

Nico Hulkenberg ... 147.00

Esportes da Sorte

Lando Norris ... 2.95

Charles Leclerc ... 3.25

Carlos Sainz Jr. ... 4.35

Oscar Piastri ... 8.20

Max Verstappen ... 10.60

Lewis Hamilton ... 23.60

George Russell ... 23.60

Sergio Perez ... 115.00

Kevin Magnussen ... 220.00

Nico Hulkenberg ... 220.00