Vasco x Bahia: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão 2026

Vasco e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta e no pay-per-view, além de cobertura em tempo real em plataformas digitais.

O Vasco chega para o jogo ainda em busca da primeira vitória no Brasileirão. A equipe comandada por Fernando Diniz perdeu na estreia para o Mirassol, fora de casa, e empatou por 1 a 1 com a Chapecoense em São Januário, com gol sofrido nos acréscimos.

Do outro lado, o Bahia tenta manter a série sem derrotas na temporada. O time de Rogério Ceni vem de empate com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e também empatou com o Juazeirense pelo Campeonato Baiano, com parte do elenco poupada na última partida.

Que horas é o jogo hoje de Vasco x Bahia?

A partida entre Vasco e Bahia será disputada às 21h30 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 11, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Onde assistir Vasco x Bahia ao vivo?

A transmissão será feita na TV Globo, na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view.

Prováveis escalações

O Vasco, comandado por Fernando Diniz, deve repetir a escalação que iniciou o jogo contra a Chapecoense. O clube apresentou na terça-feira, 10, os reforços Cuiabano e Claudio Spinelli, mas o lateral não deve estar disponível para a rodada, enquanto o atacante pode ser relacionado.

Provável time do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes; Andrés Gómez, Coutinho, Nuno Moreira; Brenner.

No Bahia, o técnico Rogério Ceni conta com o retorno de Michel Araújo, que cumpriu suspensão contra o Fluminense. A tendência é que o time titular seja mantido em relação ao jogo da última rodada do Brasileirão.

Provável time do Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga, Willian José.