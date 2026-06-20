Holanda campeã da Copa? Economista que cravou últimos títulos prevê que sim

A Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 neste sábado, 20, na segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo, disputado no NRG Stadium, em Houston. O resultado reaviva uma previsão que vinha circulando antes mesmo do início do torneio: a do economista alemão Joachim Klement, que apontou os holandeses como favoritos ao título mundial.

Klement acertou os três últimos campeões da competição — Alemanha (2014), França (2018) e Argentina (2022) — usando um modelo estatístico próprio.

Segundo o economista, a ferramenta cruza variáveis como PIB de cada país (que impacta a infraestrutura esportiva), tamanho da população, status do futebol na sociedade local e posição da seleção no ranking mundial da Fifa, que explicam parte do resultado.

"Os outros 50% são sorte", disse Klement à BBC, destacando que partidas entre seleções de nível semelhante dependem da forma do dia, de decisões de arbitragem e de lances de sorte.

De acordo com a projeção, a Holanda venceria a Espanha na semifinal e, na sequência, superaria Portugal na decisão — seleção que, segundo o modelo, passaria pela Inglaterra na outra semifinal.

O modelo também projeta outros resultados para o Mundial de 2026. Entre eles, uma possível vitória do Japão sobre o Brasil na segunda fase e a eliminação da Escócia diante da Coreia do Sul na mesma etapa.

Já é possível cravar?

Apesar do histórico de acertos, Klement pede cautela com suas próprias previsões. O alemão, que atua como estrategista no banco de investimentos Panmure Liberum, em Londres, afirmou que o modelo nasceu como uma forma de mostrar a arrogância de economistas que acreditam prever eventos sobre os quais não têm controle real — e não como ferramenta preditiva séria.

Klement contou ainda que colegas de trabalho apostaram dinheiro depois da publicação do modelo. "Se a Holanda for eliminada da Copa do Mundo, acho que no dia seguinte vou ter que trabalhar de casa", brincou.

Como a Holanda está no Mundial

Apesar da goleada, na rodada anterior, os holandeses haviam ficado duas vezes na frente do placar contra o Japão, mas cederam o empate e o confronto terminou em 2 a 2.