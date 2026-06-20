Holanda campeã da Copa? Economista que cravou últimos títulos prevê que sim

Goleada sobre a Suécia reforça projeção de matemático que já acertou os três últimos campeões mundiais (RONALDO SCHEMID/AFP)
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Publicado em 20 de junho de 2026 às 16h13.
A Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 neste sábado, 20, na segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo, disputado no NRG Stadium, em Houston. O resultado reaviva uma previsão que vinha circulando antes mesmo do início do torneio: a do economista alemão Joachim Klement, que apontou os holandeses como favoritos ao título mundial.
Klement acertou os três últimos campeões da competição — Alemanha (2014), França (2018) e Argentina (2022) — usando um modelo estatístico próprio.
Segundo o economista, a ferramenta cruza variáveis como PIB de cada país (que impacta a infraestrutura esportiva), tamanho da população, status do futebol na sociedade local e posição da seleção no ranking mundial da Fifa, que explicam parte do resultado.
"Os outros 50% são sorte", disse Klement à BBC, destacando que partidas entre seleções de nível semelhante dependem da forma do dia, de decisões de arbitragem e de lances de sorte.
De acordo com a projeção, a Holanda venceria a Espanha na semifinal e, na sequência, superaria Portugal na decisão — seleção que, segundo o modelo, passaria pela Inglaterra na outra semifinal.
O modelo também projeta outros resultados para o Mundial de 2026. Entre eles, uma possível vitória do Japão sobre o Brasil na segunda fase e a eliminação da Escócia diante da Coreia do Sul na mesma etapa.
Apesar do histórico de acertos, Klement pede cautela com suas próprias previsões. O alemão, que atua como estrategista no banco de investimentos Panmure Liberum, em Londres, afirmou que o modelo nasceu como uma forma de mostrar a arrogância de economistas que acreditam prever eventos sobre os quais não têm controle real — e não como ferramenta preditiva séria.
Klement contou ainda que colegas de trabalho apostaram dinheiro depois da publicação do modelo. "Se a Holanda for eliminada da Copa do Mundo, acho que no dia seguinte vou ter que trabalhar de casa", brincou.
Apesar da goleada, na rodada anterior, os holandeses haviam ficado duas vezes na frente do placar contra o Japão, mas cederam o empate e o confronto terminou em 2 a 2.