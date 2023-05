Com Rap anos 2000 e Samba, Spotify lança playlist exclusiva de Ronaldinho Gaúcho; confira

O Spotify anunciou nesta terça-feira, 16, uma playlist exclusiva com músicas que foram destaque de craques históricos do Barcelona ao longo das últimas temporadas. A estreia será marcada com o ídolo brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que vestiu a camisa do clube entre 2003 e 2008. As canções estarão disponíveis de forma exclusiva na plataforma Barça Legends.

O projeto é mais uma extensão da parceria exclusiva do Spotify com o Barcelona. A empresa de serviço de streaming musical é patrocinador máster da equipe e dono dos naming rights do Camp Nou.

“A música sempre fez parte da minha vida. Eu herdei isso da minha família. E também influenciou meu estilo de jogo. Acredito que toda música tem um ritmo, toda música tem um groove. E levei tudo isso para o campo também. Para mim, a vida sem música é impossível, e estou animado para compartilhar minha playlist especial do Barça Legends Spotify com fãs de todo o mundo”, afirmou Ronaldinho Gáucho, que também é um dos embaixadores oficiais do clube e, neste ano, completa 20 anos de sua chegada.

Entre as canções eleitas por Ronaldinho estão "Sonho Meu" (Dona Ivone Lara), "Samba Rock do Molejão" (Grupo Molejo), "Excuse Me Miss" (Jay-Z), "Camisa 10" (Turma do Pagode) e "Could You Be Loved" (Bob Marley & The Wailers).

“Os clubes são plataformas de engajamento e performance. Ativar os contratos além da exposição na camisa é fundamental para estabelecer maior relação com a torcida e extrair o máximo potencial da parceria. Com a ação o Spotify se conecta com o Barça, e com um ídolo do clube como Ronaldinho, para atrair ainda mais essa base de fãs. É um movimento inteligente", afirma Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Para Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo, que trabalha na captação de contratos envolvendo marcas com clubes, atletas, entidades e empresas, os fãs sempre querem saber ao máximo as informações sobre seus ídolos. "E o gosto musical, certamente, está entre essas principais curiosidades. Com este tipo de ativação, o Spotify cria uma conexão ainda maior com os torcedores do Barcelona, pois explora e valoriza, de forma simples e objetiva, aqueles grandes atletas que ajudaram a escrever a história deste clube tão vitorioso. Um golaço", analisa.

Para Bruno Maia, CEO da Feel The Match e executivo de inovação e novas tecnologias no esporte, esse tipo de iniciativa é algo que poucos clubes ainda têm enxergado. "Futebol e entretenimento sempre foram combinações com uma tendência grande de sucesso e para o ramo dos negócios, e isso deve se acentuar nos próximos anos. E os executivos do Spotify já estavam se planejando para isso, é algo que está no radar estratégico desde 2021, quando saíram especulações sobre uma oferta para comprar o Arsenal. Isso tudo hoje é reflexo do contexto de consumo, que aproxima muito mais áreas que antes eram distantes na rotina do consumidor".

Ivan Martinho, professor de marketing esportivo na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), entende que, com essa ação, o Spotify busca de maneira simpática e através de um legend do clube, aprofundar essa relação com os fãs.

"A música está presente no esporte de diversas maneiras: dos fones de ouvido na concentração dos atletas, nos cantos da torcida que muitas vezes são paródias de canções famosas, na trilhas oficiais de grandes eventos ou nas cerimônias de abertura. Através dessa ação, o Spotify busca de maneira simpática e através de um legend do clube, aprofundar essa relação trazendo consigo o aspecto multicultural de um time catalão, mas composto de jogadores e ex-jogadores de tantas nacionalidades", exemplifica.

Confira a playlist de Ronaldinho