Ronaldinho Gaúcho lança NFTs para compensar emissões de carbono por ida à Copa

O ex-jogador da Seleção Brasileira Ronaldinho Gaúcho anunciou nesta terça-feira, 29, o lançamento de uma coleção de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) em parceria com a Greener, uma startup britânico-brasileira que negocia créditos de carbono.

De acordo com a Greener, os tokens vão compensar as emissões de carbono do atleta como parte da sua viagem para a Copa do Mundo do Qatar, " promovendo a preservação do meio ambiente".

A Greener trabalha com a tokenização de créditos de carbono, permitindo a negociação dos mesmos por meio de NFTs. Esses créditos representam ações práticas de preservação ambiental e reflorestamento, com foco na Amazônia.

Os tokens poderão ser adquiridos apenas por empresas e foram criados tendo como base o blockchain Polygon. Os produtos da startup também são chamados de "Greener Preservation Token (GPT)".

Além do lançamento, Ronaldinho Gaúcho foi anunciado como embaixador da Greener na Copa do Mundo. A empresa informou que ele se encontrará com o emir - o monarca - do país, Tamim bin Hamad Al Thani, e entregará um NFT de um artefato decorativo amazônico para ele.

“Ter o Ronaldinho nesta promoção da economia verde, é uma oportunidade de integrarmos o esporte à sustentabilidade", avalia o CEO da Greener, Gustavo Ene.

A parceria não é a primeira vez que a startup se integra a grandes competições esportivas. Em 10 de novembro, a Greener anunciou que fará a compensação das emissões de carbono geradas durante o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1.

O primeiro NFT da coleção de Ronaldinho Gaúcho foi enviado para o próprio jogador. Ele é uma arte digital da artista brasileira Flávia Braun e, segundo a Greener, é comercializável.

