Com gol de Messi, Inter Miami vence Porto de virada na Copa de Clubes Com este resultado, o Inter Messi divide a liderança do Grupo A com o Palmeiras, ambos com quatro pontos, embora o time brasileiro tenha vantagem no saldo de gols

Lionel Messi: diferente da estreia sem gols contra o Al Ahly, o time do jogador argentino, desta vez, mostrou um futebol bem melhor com um time que contou com a volta do espanhol Jordi Alba