Flamengo x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes 2025

Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira, 20, às 15h (de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.

A partida é válida pela segunda rodada do Mundial de Clubes da FIFA 2025 e terá transmissão ao vivo pela DAZN, Globo, Sportv e CazéTV.

O Flamengo chega embalado após vitória por 2 a 0 contra o Espérance, da Tunísia, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. A equipe comandada por Filipe Luís soma nove jogos de invencibilidade na temporada e não sofreu gols nos últimos sete compromissos com o time titular. Para o duelo contra os ingleses, o Rubro-Negro terá os retornos de Alex Sandro e De la Cruz, reforçando o time principal.

O Chelsea também venceu na estreia — 2 a 0 sobre o Los Angeles FC —, mas está atrás do Flamengo no grupo pelo critério de cartões amarelos. O técnico Enzo Maresca pode promover mudanças no meio-campo e ataque, com a entrada de Enzo Fernández e dúvida entre Jackson e Delap no comando de ataque.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Chelsea hoje pelo Mundial de Clubes?

O jogo desta sexta-feira, às 15h, entre Flamengo e Chelsea terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, DAZN e CazéTV.

Como assistir online o jogo Flamengo x Chelsea hoje?

Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming Globoplay, DAZN e no canal da CazéTV no YouTube.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.