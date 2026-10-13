Astro da NBA apoia mobilização de estudantes franceses e defende engajamento político

RESUMO | Em meio aos intensos protestos estudantis que mobilizam mais de 40 cidades na França contra a precariedade de instalações e a falta de funcionários em escolas, o astro do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, declarou publicamente seu total apoio aos jovens manifestantes.

O engajamento fora das quadras de uma das maiores estrelas do basquete mundial voltou a ganhar as manchetes internacionais. Durante a pré-temporada da NBA, após o primeiro compromisso do San Antonio Spurs, o pivô Victor Wembanyama foi questionado pela imprensa americana sobre os recentes e generalizados protestos estudantis que tomam conta da França.

Com mobilizações que já alcançaram dezenas de milhares de pessoas em mais de 40 cidades, a onda de manifestações iniciou-se em setembro com estudantes bloqueando portões de campus escolares para denunciar a precariedade das instalações e a escassez de pessoal nas escolas.

A polêmica ganhou tração após Wembanyama publicar em suas redes sociais um álbum de fotos de suas férias de verão na Europa, respondendo a um seguidor que o convidava para se juntar aos protestos locais com um direto "eu adoraria".

"Tive a sorte de escapar desse sistema"

Conversando com jornalistas após a partida da equipe texana, Wembanyama confirmou seu interesse pelos desdobramentos políticos e sociais em sua terra natal, argumentando que sua ascensão ao topo do basquete global não o distancia das dificuldades enfrentadas pela juventude francesa:

"(Tenho) muito interesse. Eu falei sério", declarou o atleta. "Eu estava nessa posição não muito tempo atrás. Tive a chance de escapar desse sistema, escapar desse problema. Mas é uma chance, é sorte. Então eu quero mostrar meu apoio", pontuou.

Nascido em Le Chesnay e criado nos subúrbios parisienses de Nanterre, o jogador de 22 anos tem construído um histórico de posicionamentos públicos firmes sobre questões políticas nacionais e internacionais.

Além de já ter comentado publicamente sobre as eleições presidenciais francesas — afirmando que possui cada vez menos filtros para expressar o que pensa e não teme desagradar —, Wembanyama também criticou abertamente a proliferação de acordos de patrocínio com empresas de apostas esportivas e plataformas de previsão financeira na NBA, reafirmando seu compromisso com padrões morais elevados à medida que consolida sua imagem como a principal face da liga norte-americana.

A onda de protestos estudantis que sacode a França em 2026

A onda de manifestações que tomou conta de dezenas de cidades e centenas de instituições de ensino na França reflete um descontentamento com as condições estruturais do sistema educacional público do país. O movimento, encabeçado por estudantes do ensino secundário e universitários, começou a ganhar força no final de setembro, expandindo-se dos subúrbios parisienses para centenas de colégios e universidades em território francês.

As principais reivindicações do movimento giram em torno de problemas que afetam o cotidiano escolar:

Infraestrutura precária: Alunos e sindicatos denunciam prédios escolares deteriorados, salas de aula superlotadas (com médias elevadas de estudantes por turma), além de problemas de climatização e manutenção nas instalações.

Alunos e sindicatos denunciam prédios escolares deteriorados, salas de aula superlotadas (com médias elevadas de estudantes por turma), além de problemas de climatização e manutenção nas instalações. Déficit de pessoal: Há fortes protestos contra a escassez de professores, a falta de substitutos para funcionários que deixam os cargos e a imposição de jornadas de estudo consideradas exaustivas.

Há fortes protestos contra a escassez de professores, a falta de substitutos para funcionários que deixam os cargos e a imposição de jornadas de estudo consideradas exaustivas. Rejeição ao Parcoursup: O sistema digital nacional de candidaturas universitárias também tem sido alvo de críticas por parte dos jovens, que o apontam como uma fonte de estresse e desconfiança na equidade do acesso ao ensino superior.

Escalada de tensão e impactos sociais

À medida que os bloqueios de campi e colégios se multiplicaram — paralisando centenas de instituições de ensino —, as manifestações ganharam adesão de sindicatos de trabalhadores (como a CGT) e até de setores agrícolas. No entanto, o cenário também foi marcado por episódios de confrontos urbanos entre manifestantes e forças de segurança, resultando em centenas de feridos entre estudantes e policiais, além de prisões e debates na esfera política sobre os limites da intervenção policial e a segurança pública nas escolas do país.

O que está acontecendo na França para motivar a reação de Wembanyama?

Estudantes e sindicatos de trabalhadores realizam protestos em mais de 40 cidades francesas cobrando melhorias nas instalações escolares e o fim da escassez de funcionários.

Qual foi a declaração do jogador do San Antonio Spurs?

Wembanyama afirmou que apoia os jovens manifestantes, ressaltando que sua saída bem-sucedida daquele sistema educacional foi uma questão de sorte.

Wembanyama costuma se envolver em debates políticos?

Sim, o astro tem utilizado sua projeção pública para comentar temas da política francesa e pautas éticas do esporte global, como a recusa a patrocínios de casas de apostas.

Onde Wembanyama passou seus últimos meses na Europa?

O jogador aproveitou as férias para visitar Paris e sua cidade natal, Nanterre, de onde se originaram as bases das recentes manifestações estudantis.