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GP de São Paulo 2026: venda extraordinária de ingressos acontece nesta quarta; veja como comprar

Venda extraordinária de ingressos para o GP de São Paulo 2026 começa nesta quarta-feira, 14, com entradas limitadas a partir de R$ 495

Fórmula 1: confira como conseguir ingressos para o GP de São Paulo (Amanda Perobelli/Reuters)

Fórmula 1: confira como conseguir ingressos para o GP de São Paulo (Amanda Perobelli/Reuters)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12h40.

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RESUMO ＋

O Grande Prêmio de São Paulo de 2026 terá sua última venda de ingressos nesta quarta-feira, 14, a partir do meio-dia, pelo site de comercialização Eventim. As entradas serão limitadas aos setores A, D, G e H do Autódromo de Interlagos, com preços a partir de R$ 495. A corrida ocorre entre 6 e 8 de novembro.

O Grande Prêmio de São Paulo de 2026, que acontece entre os dias 6 e 8 de novembro, terá sua última venda de ingressos nesta quarta-feira, 14, a partir do meio-dia. As entradas serão limitadas e comercializadas pelo site da Eventim.

De acordo com as informações disponibilizadas pela organização, os ingressos serão vendidos apenas para os setores A, D, G e H, com preços a partir de R$ 495.

Quando começa a Venda Extraordinária da Fórmula 1?

A Venda Extraordinária do GP de São Paulo da Fórmula 1 2026 começa nesta quarta-feira, 14, às 12 horas.

Quais ingressos estarão disponíveis?

A organização do GP de São Paulo irá disponibilizar ingressos para os setores “A”, “D”, “G” e “H” do Autódromo de Interlagos, com valores a partir de R$ 495.

Poucos ingressos serão disponibilizados, provenientes de compras de meia-entrada cujo benefício não foi comprovado e de pequenas reservas de agências que não foram confirmadas dentro do prazo estipulado.

Como comprar ingressos para a Fórmula 1 em São Paulo?

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo serão disponibilizados no site da Eventim.

Como é o Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)?

O circuito de Interlagos é um dos mais icônicos da Fórmula 1, com uma extensão de 4,309 km e 15 curvas técnicas.

Entre seus trechos mais famosos estão a “Curva do Sol,” que leva à longa reta oposta, e o “S do Senna,” uma sequência de curvas icônica na categoria. Além disso, situado a mais de 700 metros acima do nível do mar, Interlagos impõe desafios adicionais aos motores e à aerodinâmica dos carros, trazendo um diferencial à competição.

'Perguntas frequentes'

Quando começa a última venda de ingressos para o GP de São Paulo de 2026? ＋

A Venda Extraordinária começa nesta quarta-feira, 14, às 12 horas. Essa será a última oportunidade de compra anunciada para o evento.

Onde comprar ingressos para o GP de São Paulo de 2026? ＋

Os ingressos serão comercializados pelo site da Eventim. A venda terá uma quantidade limitada de entradas.

Quais setores de Interlagos terão ingressos disponíveis? ＋

Segundo a organização do GP de São Paulo, haverá ingressos para os setores A, D, G e H do Autódromo de Interlagos. Os preços começam em R$ 495.

Por que poucos ingressos serão vendidos? ＋

De acordo com a organização, as entradas são unidades remanescentes de compras de meia-entrada cujo benefício não pôde ser comprovado e de pequenas reservas de agências que não foram confirmadas no prazo estipulado.

Quando acontece o Grande Prêmio de São Paulo de 2026? ＋

O Grande Prêmio de São Paulo de 2026 acontece entre os dias 6 e 8 de novembro. A prova será realizada no Autódromo José Carlos Pace, conhecido como Interlagos.

Como é o circuito de Interlagos? ＋

O circuito de Interlagos tem 4,309 quilômetros de extensão, 15 curvas técnicas e trechos como a Curva do Sol e o S do Senna. Situado a mais de 700 metros de altitude, o autódromo impõe desafios adicionais aos motores e à aerodinâmica dos carros.

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