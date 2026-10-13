GP de São Paulo 2026: venda extraordinária de ingressos acontece nesta quarta; veja como comprar

Fórmula 1: confira como conseguir ingressos para o GP de São Paulo (Amanda Perobelli/Reuters)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12h40.
O Grande Prêmio de São Paulo de 2026 terá sua última venda de ingressos nesta quarta-feira, 14, a partir do meio-dia, pelo site de comercialização Eventim. As entradas serão limitadas aos setores A, D, G e H do Autódromo de Interlagos, com preços a partir de R$ 495. A corrida ocorre entre 6 e 8 de novembro.
O Grande Prêmio de São Paulo de 2026, que acontece entre os dias 6 e 8 de novembro, terá sua última venda de ingressos nesta quarta-feira, 14, a partir do meio-dia. As entradas serão limitadas e comercializadas pelo site da Eventim.
De acordo com as informações disponibilizadas pela organização, os ingressos serão vendidos apenas para os setores A, D, G e H, com preços a partir de R$ 495.
A Venda Extraordinária do GP de São Paulo da Fórmula 1 2026 começa nesta quarta-feira, 14, às 12 horas.
A organização do GP de São Paulo irá disponibilizar ingressos para os setores “A”, “D”, “G” e “H” do Autódromo de Interlagos, com valores a partir de R$ 495.
Poucos ingressos serão disponibilizados, provenientes de compras de meia-entrada cujo benefício não foi comprovado e de pequenas reservas de agências que não foram confirmadas dentro do prazo estipulado.
Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo serão disponibilizados no site da Eventim.
O circuito de Interlagos é um dos mais icônicos da Fórmula 1, com uma extensão de 4,309 km e 15 curvas técnicas.
Entre seus trechos mais famosos estão a “Curva do Sol,” que leva à longa reta oposta, e o “S do Senna,” uma sequência de curvas icônica na categoria. Além disso, situado a mais de 700 metros acima do nível do mar, Interlagos impõe desafios adicionais aos motores e à aerodinâmica dos carros, trazendo um diferencial à competição.
A Venda Extraordinária começa nesta quarta-feira, 14, às 12 horas. Essa será a última oportunidade de compra anunciada para o evento.
Os ingressos serão comercializados pelo site da Eventim. A venda terá uma quantidade limitada de entradas.
Segundo a organização do GP de São Paulo, haverá ingressos para os setores A, D, G e H do Autódromo de Interlagos. Os preços começam em R$ 495.
De acordo com a organização, as entradas são unidades remanescentes de compras de meia-entrada cujo benefício não pôde ser comprovado e de pequenas reservas de agências que não foram confirmadas no prazo estipulado.
O Grande Prêmio de São Paulo de 2026 acontece entre os dias 6 e 8 de novembro. A prova será realizada no Autódromo José Carlos Pace, conhecido como Interlagos.
O circuito de Interlagos tem 4,309 quilômetros de extensão, 15 curvas técnicas e trechos como a Curva do Sol e o S do Senna. Situado a mais de 700 metros de altitude, o autódromo impõe desafios adicionais aos motores e à aerodinâmica dos carros.