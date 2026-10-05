Líderes que não esperam ordens: a aposta de um banco digital para crescer com metas altas

O engajamento dos gestores no mundo caiu de 27% para 22% em um ano, segundo o relatório State of the Global Workplace, da Gallup.

Entre os profissionais em geral, o índice ficou em 20% em 2025, o menor desde 2020. É justamente no meio da pirâmide, onde estratégia vira entrega, que o desgaste mais cresceu.

No Digio, banco digital controlado integralmente pelo Bradesco desde 2021, parte da resposta passa pela sala de aula. Líderes do banco participaram do Lidera Digio, programa de desenvolvimento de lideranças conduzido pela Saint Paul In Company, braço de treinamentos corporativos sob medida da Saint Paul Escola de Negócios, em São Paulo.

A turma foi recebida por Christiane Rodrigues, vice-reitora da EXAME | Saint Paul In Company, que apresentou o encontro como mais uma etapa do trabalho de formação de lideranças com o banco.

Assumir o resultado em um banco que corre

O conteúdo foi conduzido pelo professor de liderança Bruno Andrade. A proposta é preparar gestores para agir com mais autonomia sem esperar que a próxima decisão venha de cima, algo que pesa mais em uma instituição que disputa clientes com outros bancos digitais.

"Estamos trabalhando competências de liderança protagonista, como assumir responsabilidades, ocupar territórios, em um ambiente que o banco está inserido, de muita agilidade, muito desafio e pretensão de receita lá em cima", diz Bruno.

Na tela da sala, os conceitos de ownership e accountability resumiam a lógica da aula: o líder é dono do resultado que entrega, e não apenas da tarefa que recebeu.

LEIA MAIS: Uma imersão de 30 horas, 400 líderes e um índice de marca que só subiu

O comportamento como matéria de estudo

Para quem estava do outro lado da carteira, o ganho foi olhar para dentro. Eduardo Pissanha, da área de planejamento comercial do Digio, conta que a aula ampliou o conhecimento sobre comportamentos e sobre a própria consciência como líder, com ferramentas que, segundo ele, ajudam a tornar esse exercício concreto.

"O conhecimento é algo que a gente tem que buscar o tempo todo, e aqui é uma ótima ferramenta para isso", diz Pissanha.

A combinação dos dois lados explica o desenho do programa. De um lado, o banco cobra velocidade e metas ambiciosas. Do outro, os gestores precisam entender como reagem sob pressão antes de cobrar o mesmo das equipes.

Em um setor que mede quase tudo em velocidade, a aposta do Digio é que o primeiro movimento de um líder seja olhar para a própria forma de agir.

LEIA MAIS: Conheça os programas de liderança da Saint Paul In Companys.

O que é a Saint Paul In Company?

É a área de educação corporativa da Saint Paul Escola de Negócios, que desenha programas sob medida para empresas, com foco em liderança, gestão e estratégia.