Vasco x São Paulo: horário, onde assistir e prováveis escalações

David: Jogador reencontrará o São Paulo, seu ex-clube ((Foto de MAURO PIMENTEL / AFP via Getty Images) )
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Publicado em 18 de abril de 2026 às 07h25.
Vasco x São Paulo se enfrentam neste sábado, 18, às 18h30, em São Januário. A partida é válida pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.
No torneio, o Gigante da Colina não vence há três jogos e ocupa a 13ª colocação. Já o São Paulo vem de derrota para o Vitória e está na terceira posição.
O Vasco chega com três desfalques para o duelo. Alan Saldivia cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo contra o Remo. Já Jair e Mateus Carvalho se recuperam de lesões e são baixas para Renato Portaluppi.
Já Cauan Barros treinou normalmente após entorse no tornozelo e está à disposição do treinador.
O Tricolor Paulista chega com desfalques importantes para o duelo. O time não terá Lucas Ramon e Rafael Tolói, que cumprem suspensão na partida.
Já Marcos Antônio, Sabino, Lucas Moura, Pablo Maia e Ferreirinha, no departamento médico, também serão baixas confirmadas para o Tricolor.
O duelo entre Vasco x São Paulo terá transmissão da Amazon Prime.
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes, Tchê Tchê e Cauan Barros; Rojas, Andrés Gomez e David.
Rafael; Maik, Alan Franco, Dória e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho, Artur, Cauly, Ferreirinha e Calleri.