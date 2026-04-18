Vasco x São Paulo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Vasco x São Paulo se enfrentam neste sábado, 18, às 18h30, em São Januário. A partida é válida pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No torneio, o Gigante da Colina não vence há três jogos e ocupa a 13ª colocação. Já o São Paulo vem de derrota para o Vitória e está na terceira posição.

Como chega o Vasco para o confronto

O Vasco chega com três desfalques para o duelo. Alan Saldivia cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo contra o Remo. Já Jair e Mateus Carvalho se recuperam de lesões e são baixas para Renato Portaluppi.

Já Cauan Barros treinou normalmente após entorse no tornozelo e está à disposição do treinador.

Como chega o São Paulo para o confronto

O Tricolor Paulista chega com desfalques importantes para o duelo. O time não terá Lucas Ramon e Rafael Tolói, que cumprem suspensão na partida.

Já Marcos Antônio, Sabino, Lucas Moura, Pablo Maia e Ferreirinha, no departamento médico, também serão baixas confirmadas para o Tricolor.

Onde assistir a Vasco x São Paulo

O duelo entre Vasco x São Paulo terá transmissão da Amazon Prime.

Prováveis escalações

Vasco (Técnico: Renato Portaluppi)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes, Tchê Tchê e Cauan Barros; Rojas, Andrés Gomez e David.

São Paulo (Técnico: Roger Machado)

Rafael; Maik, Alan Franco, Dória e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho, Artur, Cauly, Ferreirinha e Calleri.