Champions League Experience: espaço se consolida no Brasil e atrai grande público

A Champions League Experience, espaço localizado no Shopping Parque Cidade em São Paulo, o público pode ter uma imersão completa dentro do maior campeonato do mundo com experiências sensoriais, tecnológicas e mecânicas.

Considerada a maior competição de clubes do Mundo, a Champions League atrai grande público todos os anos. Esse espaço dedicado à competição se consolidou como um dos principais locais destinados ao futebol.

Espaço

Com seis ambientes temáticos, o espaço oferece diferentes experiências para os visitantes. Localizado no Shopping Parque Cidade, o lugar oferece área gamer onde é possível jogar Fifa em consoles PS5, cobrar pênaltis com um goleiro comandado por sensor de movimento, um salão de jogos eletrônicos e um bar exclusivo logo na entrada.

No último fim de semana, entre os dias 7 e 8 de outubro, a taça da Champions foi exposta ao público que pode tirar fotos ao lado dela. O evento ainda contou com a presença de dois ex-jogadores e embaixadores da UEFA, Paulo Sérgio, campeão pelo Bayern de Munique em 2001 e Maicon, campeão pela Inter de Milão em 2010.

Consolidação no Brasil

De acordo com Fernando Fernandes, um dos organizadores da Champions League Experience, o evento já é sucesso no Brasil: "A Champions Experience é o primeiro projeto permanente da competição no mundo e o espaço aqui em São Paulo é pioneiro nesse formato. Estamos surpresos positivamente, mais de 5 mil pessoas já compareceram", comemorou.

O Brasil, nesta temporada, é o quarto país com maior número de jogadores na Champions League. Ao todo são 46 atletas brasileiros espalhados por 21 dos 32 clubes que iniciaram a competição. Em 2022, em que o Real Madrid foi campeão, cinco brasileiros estiveram no elenco, Eder Militão, Vini Jr., Rodrygo, Casemiro e Marcelo.

"A Champions é uma marca e também uma competição. Uma boa parte de brasileiros jogam pelo campeonato e os torcedores hoje tem engajamento com o jogador. O brasileiro nos últimos dez anos é muito representativo na Champions, além de sermos um país que respira futebol", destacou Fernandes.