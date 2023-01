Champions League Experience: conheça o espaço dedicado a maior competição de clubes do mundo

Considerada a maior competição de clubes do Mundo, a Champions League atrai grande público todos os anos. Disputada desde 1955, a taça é objeto de desejo de muitos clubes europeus que investem em elencos recheados de craques para conquistar a competição.

Pensando nisso, o JW Marriott Hotel São Paulo, primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na capital paulista, juntamente com a casa oficial da UEFA Champions League no Brasil, promoveu uma experiência para os amantes da Champions.

Na Champions League Experience, evento que ocorreu em São Paulo entre os dias 20 e 22 de janeiro, o público pode ter uma imersão completa dentro do maior campeonato do mundo com experiências sensoriais, tecnológicas e mecânicas.

Promovido no Shopping Parque Cidade, o evento tinha diversas atividades para os amantes da competição. As pessoas puderam, além de tirar fotos com a taça, cobrar pênaltis com um goleiro comandado por sensor de movimento, jogar Fifa 23 no console PlayStation 5 e comer em um restaurante exclusivo. O evento ainda contou com a presença de dois ex-jogadores e embaixadores da UEFA. Cafú, um dos maiores laterais direitos da história, e Zé Roberto, ex-meio campista considerado ídolo do Santos e Palmeiras.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Cafu disse estar feliz com a proporção da experiência: "A percepção do evento até o momento é maravilhosa, basta você ver a quantidade de pessoas para tirar foto com a taça da Champions League, que é imponente. O brasileiro merece ter um espaço da Champions League, porque fora da Europa, é o que mais acompanha a competição".

O lateral ainda destacou o motivo da Champions ter maior destaque no Brasil: "A quantidade de jogadores brasileiros que jogam no futebol europeu fez com que o brasileiro tivesse uma curiosidade sobre a Champions. A maioria dos clubes que são campeões tem algum brasileiro no elenco e isso foi importante para nós", destacou.

De acordo com Fernando Fernandes, um dos organizadores da Champions League Experience, o evento já bateu a meta estabelecida: "A Champions Experience é o primeiro projeto permanente da competição no mundo e o espaço aqui em São Paulo é pioneiro nesse formato. Estamos surpresos positivamente, mais de 5.000 pessoas já compareceram e a taça da Champions e Cafu contribuíram para esse número", comemorou.

O Brasil, nesta temporada, é o quarto país com maior número de jogadores na Champions League. Ao todo são 46 atletas brasileiros espalhados por 21 dos 32 clubes que iniciaram a competição. Na última temporada, em que o Real Madrid foi campeão, cinco brasileiros estiveram no elenco, Eder Militão, Vini Jr, Rodrygo, Casemiro e Marcelo.

"A Champions é uma marca e também uma competição. Uma boa parte de brasileiros jogam pelo campeonato e os torcedores hoje tem engajamento com o jogador. O brasileiro nos últimos 10 anos é muito representativo na Champions, além de sermos um país que respira futebol", destacou Fernandes.

O espaço será permanente para todo o público. Nos três dias em que a taça esteve em exposição, 12.000 pessoas compareceram, superando as expectativas projetadas, de acordo com a assessoria de imprensa do evento.

