EUA anunciam a emissão de passaportes com rosto e assinatura de Trump

Os Estados Unidos vão começar a emitir passaportes comemorativos com a imagem do presidente Donald Trump, informou o Departamento de Estado nesta terça-feira, 28. A ação integra as celebrações pelos 250 anos da independência do país.

A informação apareceu inicialmente na Fox News e foi confirmada pelo porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em uma rede social.

O documento especial trará, na parte interna da capa, uma ilustração baseada no retrato oficial de Trump durante o mandato. A composição inclui ainda uma assinatura em dourado, além de elementos como a bandeira dos Estados Unidos e a Declaração de Independência ao fundo.

Na contracapa, o passaporte exibirá uma bandeira dos Estados Unidos também em dourado. No lugar das 50 estrelas no retângulo azul, a imagem apresenta 13 estrelas com o número 250 ao centro. A referência remete à versão da bandeira adotada em 1777, que simbolizava as 13 colônias originais.

O Departamento de Estado informou que a edição comemorativa será limitada. As versões manterão a mesma validade e os mesmos mecanismos de segurança do modelo convencional.

Moeda de Trump integra ações comemorativas

Donald Trump: Departamento do Tesouro anunciou a produção de moedas de US$ 1 com o rosto do presidente americano (Casa da Moeda dos Estados Unidos/Departamento do Tesouro dos EUA/Reprodução)

A inclusão da imagem do presidente em documentos oficiais ocorre após outra iniciativa do governo dos Estados Unidos envolvendo objetos públicos.

Em outubro de 2025, o Departamento do Tesouro anunciou a produção de moedas de US$ 1 com o rosto de Donald Trump. A medida também foi vinculada às celebrações da independência.

A versão final do design foi aprovada em março por um comitê composto por apoiadores do presidente. Um dos lados da moeda apresenta Trump, acompanhado das inscrições “Liberty” (liberdade) e “In God We Trust” (em Deus confiamos). O outro lado exibe a águia americana.

O Congresso havia aprovado, em 2020, uma legislação que permite a criação de moedas de US$ 1 com “designs emblemáticos do semiquincentenário” dos Estados Unidos. A proposta gerou debate jurídico sobre sua aplicação.

A legislação vigente no país proíbe que moedas comemorativas do aniversário nacional apresentem “retratos de busto ou de ombro de pessoas vivas ou mortas, assim como retratos de pessoas vivas no reverso”.

Também há restrição quanto à presença de presidentes vivos em qualquer moeda ou cédula de dólar.

De acordo com a Associated Press, o governo argumentou que o secretário do Tesouro possui autoridade para autorizar a cunhagem e a emissão de novas moedas, o que permitiria a circulação da peça com a imagem de Donald Trump.