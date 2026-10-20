Escritórios: por que o Wi-Fi funciona bem em uma sala e mal na outra?

RESUMO ＋ Empresas precisam planejar redes Wi-Fi de 6 GHz para compensar a perda de sinal causada por paredes, vidros e móveis. Segundo a Wireless Broadband Alliance (WBA), 65% dos participantes do mercado corporativo consideram o 6 GHz importante ou crítico para seus negócios. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu duas consultas públicas em 25 de setembro sobre o uso externo da faixa.

Quanto mais alta a frequência do wi-fi, mais o sinal sofre ao atravessar paredes, vidros e móveis. É essa física que faz uma rede funcionar bem em uma sala de reunião e mal na sala ao lado, uma questão vital para as empresas de todo o Brasil.

Segundo pesquisa da Wireless Broadband Alliance (WBA), 65% dos participantes do mercado corporativo consideram a disponibilidade do 6 GHz importante ou crítica para o futuro dos negócios de Wi-Fi.

A faixa, atualmente, passa por debate regulatório, com duas consultas públicas abertas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 25 de setembro. Elas discutiram Wi-Fi na faixa de 6 GHz em ambientes externos, incluindo aplicações com Wi-Fi 7. O debate esbarra na questão da força do sinal e dá início a outra discussão.

Como o 6G pode ser implementado de forma efetiva?

Para José Miguel, Gerente de Pré Vendas da Unentel, este é o principal desafio. “Por muito tempo, a conectividade corporativa dependia de cabos, e os problemas estavam no tipo de cabeamento e na distância. Hoje o Wi-Fi ocupa esse papel, e as informações viajam pelo ar, em ondas de rádio, que perdem intensidade pelo caminho”, explica.

Na prática, parte do sinal é absorvida pelo ar, pelas paredes, pelas janelas, pelo mobiliário e até pelas pessoas.

Ele também pode ser refletido, quando é rebatido e permanece no ambiente, ou refratado, quando muda de direção ao passar de um meio para outro, como do ar para um painel de vidro.

Há ainda a interferência de equipamentos que operam em frequência igual ou próxima. Por isso, estar perto do ponto de acesso não garante uma boa conexão, e contratar um plano de internet mais rápido nem sempre resolve.

A quantidade de dispositivos também pesa. Uma sala de reunião pode concentrar notebooks, celulares, TVs e sistemas de videoconferência ao mesmo tempo, disputando capacidade em um espaço pequeno.

O que as empresas precisam fazer para contornar o problema

A demanda por velocidade impulsiona o uso de frequências mais altas, como o 6 GHz, que chegam com o Wi-Fi 6E e o Wi-Fi 7. Quanto maior a frequência, maior a dificuldade para o sinal alcançar o destino, e por isso essas tecnologias tendem a exigir mais pontos de acesso para entregar o desempenho prometido.

“Quem investe em Wi-Fi corporativo espera retorno, e isso passa por planejar a rede antes de instalá-la”, afirma o especialista. O planejamento envolve avaliar a tecnologia, o ambiente, o número de usuários e o tipo de equipamento conectado. Parte das etapas pode ser feita remotamente.

Outras exigem o chamado site-survey, levantamento feito no local por um técnico, que identifica interferências e obstáculos e aponta os melhores pontos para instalar os equipamentos.

A análise deve considerar ainda a circulação de pessoas e as atividades de cada espaço, já que uma sala de videoconferência tem demandas diferentes das de um corredor, inclusive de estabilidade em horários de pico.