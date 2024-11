CBF divulga calendário 2025; veja datas e duração dos campeonatos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça, 12, o novo calendário para o futebol brasileiro em 2025. A principal novidade é a expansão do Campeonato Brasileiro da Série A para 10 meses de disputa, que ocorrerá de 29 de março a 21 de dezembro. A mudança reflete o ajuste no cronograma para atender às Datas Fifa e ao Mundial de Clubes, que será realizado entre 15 de junho e 13 de julho, causando uma pausa no campeonato nacional durante esse período.

O ajuste no calendário também impacta os campeonatos estaduais, que foram antecipados para iniciar em 12 de janeiro e serão finalizados em 26 de março. A decisão da CBF busca liberar datas para competições nacionais e internacionais, possibilitando uma temporada mais fluida e reduzindo o impacto de convocações de jogadores para as seleções.

Segundo Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, o novo calendário foi definido em diálogo com clubes e federações. A entidade visa proporcionar um planejamento mais equilibrado para clubes e atletas, atendendo à demanda de torcedores por uma competição nacional mais regular e livre de interrupções constantes. “O Brasileiro vai durar dez meses, e ainda conseguimos manter as Datas Fifa sem jogos no calendário brasileiro”, declarou Rodrigues.

Copa do Brasil e competições internacionais

O novo cronograma da Copa do Brasil também traz mudanças significativas. A partir de 2025, as semifinais da Copa do Brasil ocorrerão nos finais de semana, tendência que a CBF adotou desde 2024 para atender à audiência e ao interesse dos torcedores. Além disso, competições internacionais como a Libertadores e a Sul-Americana seguirão até novembro, com previsão de término em 29 e 22 de novembro, respectivamente.

A CBF também mantém o recesso de 30 dias no final da temporada, com uma pré-temporada de 14 dias e um recesso de meio de temporada de 15 dias para os times da Série A. Estes períodos foram instituídos para dar um intervalo adequado aos jogadores, algo que atende tanto à necessidade de descanso quanto à exigência de desempenho de uma longa temporada.

Calendário de 2025

Campeonatos Estaduais: 12/01 a 26/03

Pré-Temporada de 2025: 08/01 a 21/01

Supercopa do Brasil: 02/02

Copa do Brasil: 19/02 a 09/11

Série A: 29/03 a 21/12

Série B: 05/04 a 22/11

Série C: 13/04 a 26/10

Série D: 13/04 a 28/09

Libertadores: 05/02 a 29/11

Sul-Americana: 05/03 a 22/11

Recopa Sul-Americana: 19/02 e 26/02

Mundial de Clubes da Fifa: 15/06 a 13/07

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.